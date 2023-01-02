Простой рецепт шоколадной колбаски от участника МастерШеф: дети обожают!
Фото: Рецепт шоколадной колбаски от шефа (Скриншот с YouTube)
Шоколадная колбаска - это простое и вкусное лакомство, знакомое многим еще с детства.
Рецептом простой сладости, которую очень любят дети, поделился в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.
Вам понадобятся
- Печенье 600 г
- Фисташка 100 г
- Арахис 100 г
- Какао 6 ст.л
- Молоко сгущенное вареное 1 банка
- Шоколад молочный 300 г
- Масло сливочное 400 г
- Сахарная пудра 40 г
Как приготовить шоколадную колбаску
Печенье разомните руками, добавьте к нему орехи. В сотейнике соедините масло, шоколад, сгущенку, какао, и растопите на слабом огне постоянно помешивая.
Влейте смесь к печенью с орехами. Тщательно перемешайте, смотайте с помощью пищевой пленки в колбасу, оставьте 2-3 часа, чтобы стабилизировалась смесь. Готовое изделие присыпьте пудрой, заварите горячий чай и наслаждайтесь!
Читайте также, как сделать самый простой шоколадный торт на Новый год без выпечки.