Простой рецепт шоколадной колбаски от участника МастерШеф: дети обожают!

Шоколадная колбаска - это простое и вкусное лакомство, знакомое многим еще с детства.

Рецептом простой сладости, которую очень любят дети, поделился в Instagram участник МастерШеф Николай Люлько.

Вам понадобятся

Печенье 600 г

Фисташка 100 г

Арахис 100 г

Какао 6 ст.л

Молоко сгущенное вареное 1 банка

Шоколад молочный 300 г

Масло сливочное 400 г

Сахарная пудра 40 г

Как приготовить шоколадную колбаску

Печенье разомните руками, добавьте к нему орехи. В сотейнике соедините масло, шоколад, сгущенку, какао, и растопите на слабом огне постоянно помешивая.

Влейте смесь к печенью с орехами. Тщательно перемешайте, смотайте с помощью пищевой пленки в колбасу, оставьте 2-3 часа, чтобы стабилизировалась смесь. Готовое изделие присыпьте пудрой, заварите горячий чай и наслаждайтесь!