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Простий метод, який миттєво полегшить сильний зубний біль

Фото: Як зменшити зубний біль (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Зубний біль може виникнути раптово, перетворивши повсякденні справи на справжнє випробування. В такі моменти ми шукаємо будь-який спосіб отримати хоча б тимчасове полегшення, доки не потрапимо до лікаря.

Про простий спосіб забути про зубний біль, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Перша дія при болю

Стоматологи підтверджують, що існує метод, який є одночасно найшвидшим і найпростішим для полегшення зубного болю в домашніх умовах. За словами фахівців, перше, що слід зробити, як тільки ви відчули зубний біль, це ретельно прополоскати рот. Найефективнішим і найдоступнішим засобом для цього є теплий сольовий розчин.

Чому саме тепла солона вода?

Тепла вода допомагає заспокоїти подразнені тканини та може частково зменшити запалення. Сіль виконує одразу кілька важливих функцій:

Видаляє залишки їжі

Часто біль може бути спричинений частинками їжі, що застрягли в каріозній порожнині або між зубами, подразнюючи нерв чи ясна. Полоскання допомагає їх вимити.

Зменшує набряк

Сіль має властивість "витягувати" зайву рідину з тканин, що може допомогти зменшити набряк ясен навколо хворого зуба.

Антисептична дія

Хоча сольовий розчин не є повноцінним антибіотиком, він створює несприятливе середовище для розмноження бактерій у ротовій порожнині, що може бути однією з причин болю.

Як приготувати розчин і полоскати?

Приготувати сольовий розчин дуже просто:

  • Візьміть склянку теплої (не гарячої!) води. Приблизно 200-250 мл.
  • Додайте чайну ложку звичайної кухонної солі (без гірки).
  • Ретельно розмішайте, доки сіль повністю не розчиниться.

Полощіть рот цим розчином протягом 30 секунд, приділяючи особливу увагу ділянці хворого зуба. Сплюньте розчин і повторіть процедуру кілька разів. Повторювати полоскання можна кожні кілька годин за необхідності.

Важливе застереження

Стоматологи наголошують: полоскання теплим сольовим розчином – це лише перша допомога, спосіб тимчасово полегшити симптоми та покращити стан ротової порожнини до візиту до лікаря. Це не лікування першопричини болю.

Зубний біль є сигналом про проблему (карієс, пульпіт, періодонтит, проблеми з яснами тощо), яка потребує професійної діагностики та лікування у стоматолога. Відкладаючи візит, ви ризикуєте погіршити ситуацію та зіткнутися з більш серйозними ускладненнями.

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В матеріалі використані такі джерела - Healthline, WebMD, Mayo Clinic.

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