Простой метод, который мгновенно облегчит сильную зубную боль

Зубная боль может возникнуть внезапно, превратив повседневные дела в настоящее испытание. В такие моменты мы ищем любой способ получить хотя бы временное облегчение, пока не попадем к врачу.
О простом способе забыть о зубной боли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Стоматологи подтверждают, что существует метод, который является одновременно самым быстрым и самым простым для облегчения зубной боли в домашних условиях. По словам специалистов, первое, что следует сделать, как только вы почувствовали зубную боль, это тщательно прополоскать рот. Самым эффективным и доступным средством для этого является теплый солевой раствор.
Теплая вода помогает успокоить раздраженные ткани и может частично уменьшить воспаление. Соль выполняет сразу несколько важных функций:
Удаляет остатки пищи
Часто боль может быть вызвана частицами пищи, которые застряли в кариозной полости или между зубами, раздражая нерв или десны. Полоскание помогает их вымыть.
Уменьшает отек
Соль имеет свойство "вытягивать" лишнюю жидкость из тканей, что может помочь уменьшить отек десен вокруг больного зуба.
Антисептическое действие
Хотя солевой раствор не является полноценным антибиотиком, он создает неблагоприятную среду для размножения бактерий в ротовой полости, что может быть одной из причин боли.
Приготовить солевой раствор очень просто:
Полощите рот этим раствором в течение 30 секунд, уделяя особое внимание области больного зуба. Сплюньте раствор и повторите процедуру несколько раз. Повторять полоскания можно каждые несколько часов при необходимости.
Стоматологи отмечают: полоскание теплым солевым раствором - это лишь первая помощь, способ временно облегчить симптомы и улучшить состояние ротовой полости до визита к врачу. Это не лечение первопричины боли.
Зубная боль является сигналом о проблеме (кариес, пульпит, периодонтит, проблемы с деснами и т.д.), которая требует профессиональной диагностики и лечения у стоматолога. Откладывая визит, вы рискуете усугубить ситуацию и столкнуться с более серьезными осложнениями.
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В материале использованы следующие источники - Healthline, WebMD, Mayo Clinic.