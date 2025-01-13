Простий 30-секундний тест допоможе визначити, чи є у вашої дитини сколіоз

Сколіоз - це поширена проблема серед дітей, яка часто залишається непоміченою на ранніх етапах. Нерівна постава, викривлення хребта та біль у спині можуть негативно впливати на здоров’я та розвиток дитини.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про простий 30-секундний тест, який можна виконати вдома. Він допоможе батькам швидко оцінити ризик сколіозу у своєї дитини.
Сколіоз є поширеним захворюванням серед дітей та підлітків в Україні. Згідно з даними Центру громадського здоров'я України, кожна четверта дитина має порушення постави, і у 5-6 осіб із 1000 це сколіоз.
Дослідження Східно-Європейської асоціації ортопедів вказують, що в Україні проблеми зі спиною виявлено у 23% дітей, причому більше третини з них потребують спеціалізованого лікування.
За даними Центру медичної статистики МОЗ України, під час профілактичних оглядів у 2019 році було виявлено 99 467 дітей зі сколіозом.
Сколіоз найчастіше розвивається в періоди швидкого росту дитини: у віці від 5 до 8 років та від 11 до 14 років. Якщо не лікувати його у дитинстві, це може призвести до хронічних болів у спині в дорослому віці. Варто зазначити, що 90% дорослих, хворих на остеохондроз і радикуліт, перенесли сколіоз у дитинстві.
Загалом, поширеність сколіозу серед дітей в Україні залишається високою, що підкреслює необхідність регулярних профілактичних оглядів та своєчасного лікування для запобігання подальшим ускладненням.
Польська фізіотерапевтка Александра Беш пропонує простий тест, який допоможе батькам оцінити стан м'язів, відповідальних за підтримку правильної постави у дитини.
Попросіть дитину стати прямо та витягнути прямі руки вперед під кутом 90 градусів до тулуба.
Дитина повинна утримувати цю позицію протягом 30 секунд.
Уважно слідкуйте за положенням тіла дитини. Якщо тулуб відхиляється назад, це може свідчити про слабкість м'язів, відповідальних за підтримку постави.
У разі виявлення таких ознак рекомендується звернутися до фахівця для подальшої оцінки та, за потреби, розробки програми зміцнення м'язів.
Причини розвитку порушень постави у дітей можуть бути пов’язані з різними факторами. Ось основні:
1. Неправильна організація повсякденного життя:
2. Недостатня фізична активність:
3. Неправильні звички:
4. Вроджені та медичні причини:
5. Захворювання та травми:
6. Психологічні причини:
7. Недостатнє харчування:
Проблеми з органами:
Ускладнене дихання, порушення серцево-судинної та травної системи.
Больові відчуття:
Постійний біль у спині, шиї, головний біль.
Порушення опорно-рухового апарату:
Сколіоз, остеохондроз, деформація тіла.
Психологічні проблеми:
Зниження самооцінки, соціальна ізоляція.
Зниження фізичних можливостей:
Швидка втомлюваність, обмеження фізичних навантажень.
Ускладнення в дорослому віці:
Хронічний біль, проблеми з рухливістю, інвалідизація.
Порушення нервової системи:
Оніміння, слабкість кінцівок, стрес.
Зазначимо, що ігнорування порушень постави може призвести до серйозних наслідків. Вчасне лікування допоможе уникнути цих проблем.
Читайте також, скільки потрібно спати дітям, щоб гарно вчитися та бути здоровими.
Нагадаємо, що ми писали про "тиху хворобу" без симптомів, яка вражає кожну третю жінку.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт Mjakmama.pl, Центр громадського здоров’я України, Міністерство охорони здоров'я України, Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.