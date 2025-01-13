Простой 30-секундный тест поможет определить, есть ли у вашего ребенка сколиоз

Сколиоз - это распространенная проблема среди детей, которая часто остается незамеченной на ранних этапах. Неровная осанка, искривление позвоночника и боль в спине могут негативно влиять на здоровье и развитие ребенка.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о простом 30-секундном тесте, который можно выполнить дома. Он поможет родителям быстро оценить риск сколиоза у своего ребенка.
Сколиоз является распространенным заболеванием среди детей и подростков в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, каждый четвертый ребенок имеет нарушения осанки, и у 5-6 человек из 1000 это сколиоз.
Исследования Восточно-Европейской ассоциации ортопедов указывают, что в Украине проблемы со спиной выявлены у 23% детей, причем более трети из них нуждаются в специализированном лечении.
По данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, во время профилактических осмотров в 2019 году было выявлено 99 467 детей со сколиозом.
Сколиоз чаще всего развивается в периоды быстрого роста ребенка: в возрасте от 5 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Если не лечить его в детстве, это может привести к хроническим болям в спине во взрослом возрасте. Стоит отметить, что 90% взрослых, больных остеохондрозом и радикулитом, перенесли сколиоз в детстве.
В общем, распространенность сколиоза среди детей в Украине остается высокой, что подчеркивает необходимость регулярных профилактических осмотров и своевременного лечения для предотвращения дальнейших осложнений.
Польский физиотерапевт Александра Беш предлагает простой тест, который поможет родителям оценить состояние мышц, ответственных за поддержание правильной осанки у ребенка.
Попросите ребенка стать прямо и вытянуть прямые руки вперед под углом 90 градусов к туловищу.
Ребенок должен удерживать эту позицию в течение 30 секунд.
Внимательно следите за положением тела ребенка. Если туловище отклоняется назад, это может свидетельствовать о слабости мышц, ответственных за поддержание осанки.
В случае выявления таких признаков рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей оценки и, при необходимости, разработки программы укрепления мышц.
Причины развития нарушений осанки у детей могут быть связаны с различными факторами. Вот основные из них:
1. Неправильная организация повседневной жизни:
2. Недостаточная физическая активность:
3. Неправильные привычки:
4. Врожденные и медицинские причины:
5. Заболевания и травмы:
6. Психологические причины:
7. Недостаточное питание:
Проблемы с органами:
Затрудненное дыхание, нарушения сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.
Болевые ощущения:
Постоянная боль в спине, шее, головная боль.
Нарушения опорно-двигательного аппарата:
Сколиоз, остеохондроз, деформация тела.
Психологические проблемы:
Снижение самооценки, социальная изоляция.
Снижение физических возможностей:
Быстрая утомляемость, ограничение физических нагрузок.
Осложнения во взрослом возрасте:
Хроническая боль, проблемы с подвижностью, инвалидизация.
Нарушения нервной системы:
Онемение, слабость конечностей, стресс.
Отметим, что игнорирование нарушений осанки может привести к серьезным последствиям. Своевременное лечение поможет избежать этих проблем.
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Напомним, что мы писали о "тихой болезни" без симптомов, которая поражает каждую третью женщину.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Mjakmama.pl, Центр общественного здоровья Украины, Министерство здравоохранения Украины, Департамент здравоохранения Полтавской облгосадминистрации.