Простой 30-секундный тест поможет определить, есть ли у вашего ребенка сколиоз

Сколиоз у юных украинцев

Сколиоз является распространенным заболеванием среди детей и подростков в Украине. Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, каждый четвертый ребенок имеет нарушения осанки, и у 5-6 человек из 1000 это сколиоз.

Исследования Восточно-Европейской ассоциации ортопедов указывают, что в Украине проблемы со спиной выявлены у 23% детей, причем более трети из них нуждаются в специализированном лечении.

По данным Центра медицинской статистики МОЗ Украины, во время профилактических осмотров в 2019 году было выявлено 99 467 детей со сколиозом.

Сколиоз чаще всего развивается в периоды быстрого роста ребенка: в возрасте от 5 до 8 лет и от 11 до 14 лет. Если не лечить его в детстве, это может привести к хроническим болям в спине во взрослом возрасте. Стоит отметить, что 90% взрослых, больных остеохондрозом и радикулитом, перенесли сколиоз в детстве.

В общем, распространенность сколиоза среди детей в Украине остается высокой, что подчеркивает необходимость регулярных профилактических осмотров и своевременного лечения для предотвращения дальнейших осложнений.

Простой 30-секундный тест для оценки риска сколиоза

Польский физиотерапевт Александра Беш предлагает простой тест, который поможет родителям оценить состояние мышц, ответственных за поддержание правильной осанки у ребенка.

Попросите ребенка стать прямо и вытянуть прямые руки вперед под углом 90 градусов к туловищу.

Ребенок должен удерживать эту позицию в течение 30 секунд.

Внимательно следите за положением тела ребенка. Если туловище отклоняется назад, это может свидетельствовать о слабости мышц, ответственных за поддержание осанки.

В случае выявления таких признаков рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей оценки и, при необходимости, разработки программы укрепления мышц.

Признаки сколиоза у детей

Внешние признаки:

Неровность плеч : одно плечо может быть выше другого.

: одно плечо может быть выше другого. Асимметрия лопа ток: одна лопатка выступает больше, чем другая, или находится на разной высоте.

ток: одна лопатка выступает больше, чем другая, или находится на разной высоте. Наклон туловища : ребенок может стоять с наклоном в одну сторону.

: ребенок может стоять с наклоном в одну сторону. Неровность талии : одна сторона талии выглядит более вогнутой.

: одна сторона талии выглядит более вогнутой. Разная высота бедер : одно бедро может быть приподнятым.

: одно бедро может быть приподнятым. Искривление позвоночника : заметно при наклоне туловища вперед. Спина приобретает форму буквы "S" или "C".

: заметно при наклоне туловища вперед. Спина приобретает форму буквы "S" или "C". Асимметрия ребер: может быть заметна в форме реберного горба при наклоне вперед.

Жалобы ребенка:

Боль в спине (особенно после длительного сидения или физической нагрузки).

(особенно после длительного сидения или физической нагрузки). Быстрая утомляемость мышц спины.

мышц спины. Дискомфорт при ношении одежды (например, одежда "перекашивается" из-за асимметрии).

Другие признаки:

Изменение осанки: нарушение правильной осанки, даже в состоянии покоя.

осанки: нарушение правильной осанки, даже в состоянии покоя. Нарушение походки : ребенок может ходить неровно или с легким наклоном в сторону.

: ребенок может ходить неровно или с легким наклоном в сторону. Проблемы с равновесием: трудности при стоянии на одной ноге или в позиции равновесия.

Причины развития нарушений осанки у детей

Причины развития нарушений осанки у детей могут быть связаны с различными факторами. Вот основные из них:

1. Неправильная организация повседневной жизни:

Неправильное сидение за партой, столом или компьютером (сутулость, неправильный наклон спины).

за партой, столом или компьютером (сутулость, неправильный наклон спины). Неадекватный размер мебели : стулья и столы не соответствуют росту ребенка.

: стулья и столы не соответствуют росту ребенка. Постоянное ношение тяжелых портфелей или рюкзаков на одном плече.

2. Недостаточная физическая активность:

Малоподвижный образ жизни, сидячий режим.

Недостаточное развитие мышечного корсета спины и брюшного пресса.

Длительное использование гаджетов в неправильной позе (с опущенной головой).

3. Неправильные привычки:

Привычка стоять, опираясь на одну ногу.

Наклон туловища в одну сторону во время сидения или ходьбы.

4. Врожденные и медицинские причины:

Врожденные дефекты позвоночника или конечностей (например, укорочение одной ноги).

(например, укорочение одной ноги). Слабость соединительной ткани или другие генетические факторы.

или другие генетические факторы. Последствия рахита, который влияет на состояние костной ткани.

5. Заболевания и травмы:

Нарушение зрения или слуха (ребенок наклоняется, чтобы лучше видеть или слышать).

Травмы позвоночника, конечностей или таза.

Остеохондропатии (болезни, влияющие на развитие позвоночника).

6. Психологические причины:

Неуверенность в себе : ребенок может сутулиться, чтобы казаться менее заметным.

: ребенок может сутулиться, чтобы казаться менее заметным. Стресс или тревога, влияющие на мышечный тонус.

7. Недостаточное питание:

Нехватка кальция, витамина D или других питательных веществ, что негативно влияет на развитие костной и мышечной ткани.

Последствия игнорирования нарушений осанки

Проблемы с органами:

Затрудненное дыхание, нарушения сердечно-сосудистой и пищеварительной системы.

Болевые ощущения:

Постоянная боль в спине, шее, головная боль.

Нарушения опорно-двигательного аппарата:

Сколиоз, остеохондроз, деформация тела.

Психологические проблемы:

Снижение самооценки, социальная изоляция.

Снижение физических возможностей:

Быстрая утомляемость, ограничение физических нагрузок.

Осложнения во взрослом возрасте:

Хроническая боль, проблемы с подвижностью, инвалидизация.

Нарушения нервной системы:

Онемение, слабость конечностей, стресс.

Отметим, что игнорирование нарушений осанки может привести к серьезным последствиям. Своевременное лечение поможет избежать этих проблем.