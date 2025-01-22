Простіше та красивіше. 5 випадків, коли фарба набагато краще за шпалери

Під час ремонту вибір між фарбою та шпалерами може стати справжньою дилемою. У кожного з варіантів є свої переваги, але іноді фарба стає беззаперечним лідером.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п’ять ситуацій, у яких фарба точно виграє у шпалер.

Швидке оновлення інтер’єру без зайвого клопоту

Фарба ідеально підходить для тих, хто прагне швидко оновити простір. Якщо стіни рівні й підготовлені, процес фарбування стає доступним навіть для новачків. Усе, що вам потрібно, - це валик, лоток і трохи натхнення.

Дотримуючись рекомендацій виробника, ви зможете отримати акуратний результат, а якщо колір набридне, його легко змінити без складної підготовки. Ще один плюс фарби - мінімум незручностей під час роботи.

Меблі не потрібно переносити в інші кімнати: достатньо згрупувати їх у центрі приміщення й накрити поліетиленом. До того ж якщо на стінах уже є шпалери в хорошому стані, можна фарбувати прямо поверх них. Такий метод часто використовують для швидкої зміни інтер’єру.

Практичність для сімей із дітьми та домашніми тваринами

Маленькі діти та домашні улюбленці нерідко вносять свої корективи в дизайн оселі. Діти можуть розмальовувати стіни, залишати плями чи подряпини, а тварини часто гризуть кути або псують шпалери. У таких умовах фарба значно практичніша за шпалери.

Її легко очистити або відновити, тоді як пошкоджений рулон шпалер буває складно знайти. Фарба забезпечує можливість швидко усунути сліди "витівок": варто лише провести валиком по ушкодженій ділянці, і стіни знову виглядатимуть як нові.

Такий вибір особливо актуальний для активних сімей, де важливі не лише естетика, а й практичність.

Фарбування стін може стати веселим заняттям разом з дітьми (фото: Freepik.com)

Точне потрапляння у відтінок

Обираючи фарбу, ви отримуєте доступ до величезної палітри кольорів і відтінків. Навіть базові кольори можуть мати десятки варіацій, які по-різному виглядають у різному освітленні.

Наприклад, білий із теплим кремовим відтінком зробить інтер’єр затишнішим, ніж холодний варіант із синюватим підтоном. Шпалери не завжди дають таку можливість. Якщо вам важливо, щоб колір гармоніював із меблями, текстилем і світлом у приміщенні, фарбу можна зробити за зразком.

Створення монохромного дизайну

Останнім часом популярності набирають монохромні рішення, коли всі елементи - від стін до меблів - витримані в одному кольорі. Досягти такого ефекту зі шпалерами майже неможливо, адже їх текстура та відтінок рідко ідеально збігаються з іншими поверхнями.

Фарба ж дозволяє досягти бездоганної гармонії. Наприклад, можна пофарбувати двері, плінтуси або навіть меблі в колір стін. Це не лише додає цілісності дизайну, а й дозволяє реалізувати найсміливіші ідеї.

Фарбування дозволяє створювати насичені кольори (фото: Freepik.com)

Ідеальний вибір для текстурних або вологих приміщень

Фарба стає оптимальним рішенням, якщо у вас є стіни з текстурою, наприклад, цегляна кладка або дерев’яний зруб. Шпалери приховають природну красу таких поверхонь і не завжди тримаються на них надійно. Фарба ж дозволяє підкреслити унікальні деталі та додати декоративних акцентів.

Крім того, у приміщеннях із високою вологістю, наприклад, на кухні чи в ванній, фарба значно практичніша. Вона стійка до впливу води, не деформується та не пліснявіє, забезпечуючи довговічність і акуратний вигляд стін.