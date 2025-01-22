Проще и красивее. 5 случаев, когда краска намного лучше обоев

Во время ремонта выбор между краской и обоями может стать настоящей дилеммой. У каждого из вариантов есть свои преимущества, но иногда краска становится безоговорочным лидером.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти ситуациях, в которых краска точно выигрывает у обоев.

Быстрое обновление интерьера без лишних хлопот

Краска идеально подходит для тех, кто хочет быстро обновить пространство. Если стены ровные и подготовленные, процесс покраски становится доступным даже для новичков. Все, что вам нужно, - это валик, лоток и немного вдохновения.

Следуя рекомендациям производителя, вы сможете получить аккуратный результат, а если цвет надоест, его легко сменить без сложной подготовки. Еще один плюс краски - минимум неудобств во время работы.

Мебель не нужно переносить в другие комнаты: достаточно сгруппировать ее в центре помещения и накрыть полиэтиленом. К тому же если на стенах уже есть обои в хорошем состоянии, можно красить прямо поверх них. Такой метод часто используют для быстрой смены интерьера.

Практичность для семей с детьми и домашними животными

Маленькие дети и домашние любимцы нередко вносят свои коррективы в дизайн дома. Дети могут разрисовывать стены, оставлять пятна или царапины, а животные часто грызут углы или портят обои. В таких условиях краска значительно практичнее обоев.

Ее легко очистить или восстановить, тогда как поврежденный рулон обоев бывает сложно найти. Краска обеспечивает возможность быстро устранить следы "проделок": стоит лишь провести валиком по поврежденному участку, и стены снова будут выглядеть как новые.

Такой выбор особенно актуален для активных семей, где важны не только эстетика, но и практичность.

Покраска стен может стать веселым занятием вместе с детьми (фото: Freepik.com)

Точное попадание в оттенок

Выбирая краску, вы получаете доступ к огромной палитре цветов и оттенков. Даже базовые цвета могут иметь десятки вариаций, которые по-разному смотрятся при разном освещении.

Например, белый с теплым кремовым оттенком сделает интерьер более уютным, чем холодный вариант с синеватым подтоном. Обои не всегда дают такую возможность. Если вам важно, чтобы цвет гармонировал с мебелью, текстилем и светом в помещении, краску можно сделать по образцу.

Создание монохромного дизайна

В последнее время популярность набирают монохромные решения, когда все элементы - от стен до мебели - выдержаны в одном цвете. Достичь такого эффекта с обоями почти невозможно, ведь их текстура и оттенок редко идеально совпадают с другими поверхностями.

Краска же позволяет достичь безупречной гармонии. Например, можно покрасить двери, плинтусы или даже мебель в цвет стен. Это не только добавляет целостности дизайну, но и позволяет реализовать самые смелые идеи.

Покраска позволяет создавать насыщенные цвета (фото: Freepik.com)

Идеальный выбор для текстурных или влажных помещений

Краска становится оптимальным решением, если у вас есть стены с текстурой, например, кирпичная кладка или деревянный сруб. Обои скроют естественную красоту таких поверхностей и не всегда держатся на них надежно. Краска же позволяет подчеркнуть уникальные детали и добавить декоративных акцентов.

Кроме того, в помещениях с высокой влажностью, например, на кухне или в ванной, краска значительно практичнее. Она устойчива к воздействию воды, не деформируется и не плесневеет, обеспечивая долговечность и аккуратный вид стен.