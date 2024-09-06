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Простіше не буває: рецепт "лінивих" вареників з картоплею

Як готувати "ліниві" вареники з картоплею (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Ліниві картопляні вареники, схожі на кльоцки - ідеальний варіант для тих, хто обожнює цю страву національної кухні, проте не любить тривалий процес ліплення. Натомість готувати ліниві картопляні вареники досить швидко.

Про те, як готувати "ліниві" вареники з картоплею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для "лінивих" вареників

Для того, щоб приготувати "ліниві" вареники з картоплею, потрібні такі продукти:

  • картопля - 300 г;
  • яйця - 1 шт.;
  • борошно - 100 г;
  • масло - 15 г;
  • сіль - 1 ч. л.;
  • перець - до смаку.

Як готувати "ліниві" картопляні вареники

Попри те, що більшого поширення отримали солодкі ліниві вареники з сиром, таку страву можна приготувати із картоплею.

Спочатку потрібно зробити основу з картопляного пюре. Для цього картоплю треба помити, обов'язково очистити від шкірки та відварити до готовності.

Краще брати стару картоплю або знімати шкірку навіть з молодої картоплі після відварювання - вона може давати не надто приємний гіркуватий присмак.

Або ж можна приготувати картоплю в мундирі, а потім почистити її і перетовкти на пюре. 

Як готувати тісто для лінивих вареників з картоплею (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Зачекайте, доки картопляне пюре охолоне, тоді додайте сіль та перець до смаку. Потім розбийте в картоплю яйце та ретельно перемішайте масу.

Після цього, щоб тісто було еластичне, всипте борошно в декілька етапів, кожного разу перемішуючи масу. Спочатку тісто можна перемішувати виделкою, а потім, як зазвичай, руками, присипавши робочу поверхню борошном.

Готове тісто для лінивих вареників з картоплею(скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

До того, як сформувати з тіста вареники, поставте на вогонь каструлю з водою. Води радять наливати більше, аніж половину посуду. 

Розріжте тісто на частини та розкатайте кожну на ковбаску. Розріжте ковбаску на однакові за розміром шматочки. Щоб ліниві вареники були гарні, сформуйте з кожного маленького шматочка кульку, а потім злегка сплюсніть її пальцями.

Як ліпити ліниві вареники з картоплею (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Коли вода закипить, всипте 1 ч. л. солі, і обережно вкиньте вареники. Проваріть їх протягом 3-5 хвилин - за цей час вони мають сплисти на поверхню та трошки збільшитися.

Готові ліниві вареники з картоплею полийте розтопленим вершковим маслом. Також подавати вареники можна зі сметаною або грибним соусом.

 

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