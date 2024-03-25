Простір пам'яті Євгена Коновальця у Львові: стало відомо, як він буде виглядати

У Львові обрали переможця архітектурного конкурсу простору пам'яті Євгена Коновальця. На конкурс було подано 13 проєктів. Однак члени журі одностайно віддали перше місце проєкту команди зі Львова під керівництвом Дмитра Сорокевича.

Як буде виглядати простір пам'яті Євгена Коновальця у Львові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Управління архітектури та урбаністики у Facebook.

На конкурс подали проєкти студії зі Львова, Києва, Одеси та інших міст України. Кожен проєкт розглянуло експертне журі.

До його складу увійшли декан, директор архітектурного факультету Львівської політехніки Богдан Черкес, ректор Львівської національної академії мистецтв Василь Косів, представник спілки архітекторів України Олесь Ярема, львівська архітекторка Ольга Криворучко, директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації Олена Василько, головний архітектор Львова Антон Коломєйцев та голова журі, архітектор Андрій Лесюк.



За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, проєкти були різних підходів до меморіалізації: більш традиційні та модерні.

"Проєкт-переможець став квінтесенцією фрази Євгена Коновальця: "У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю". Це метафора відкритої зброярні, тому що бій триває. Проходячи через неї кожен починає усвідомлювати - а що я роблю для цього бою? Чи я на правильному місці? Чи все я роблю на своєму місці, що потрібно для перемоги?" - розповів Антон Коломєйцев.

Він додав, що велика команда людей об'єднала архітектурні, мистецькі, кураторські кола, щоб народити настільки правильний мінімалістичний та сильний проєкт.

фото: facebook.com/uau.lmr

Монумент зведуть перед найбільшим корпусом Львівської Політехніки - одного з найбільшого з університетів Львову. Тут автори також помічають символізм, адже перші збройні формування в Україні поставали зі студентства.

"Ми склали собі таку гіпотезу, що напевно Коновалець не хотів би, щоб стояла його персона, він би хотів, щоб ми боролися і продовжували його справу. Саме тому з’явилась ідея тяглости, ідея відкритих зброярень, які були актуальні тоді і є актуальні досі. В цю зброярню можна зайти, нібито взяти зброю і виходити до бою", - розповів керівник проєкту Дмитро Сорокевич.

Він додав, що є велике бажання матеріалізувати цей пам'ятник з переплавленого металу - техніки та зброї російських окупантів.

фото: facebook.com/uau.lmr