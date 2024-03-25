Пространство памяти Евгения Коновальца во Львове: стало известно, как оно будет выглядеть

Во Львове выбрали победителя архитектурного конкурса пространства памяти Евгения Коновальца. На конкурс было представлено 13 проектов. Однако члены жюри единодушно отдали первое место проекту команды из Львова под руководством Дмитрия Сорокевича.

Как будет выглядеть пространство памяти Евгения Коновальца во Львове, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Управление архитектуры и урбанистики в Facebook.

На конкурс подали проекты студии из Львова, Киева, Одессы и других городов Украины. Каждый проект рассмотрело экспертное жюри.

В его состав вошли декан, директор архитектурного факультета Львовской политехники Богдан Черкес, ректор Львовской национальной академии искусств Василий Косив, представитель союза архитекторов Украины Олесь Ярема, львовская архитектор Ольга Криворучко, директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской областной военной администрации Елена Василько, Антон Коломейцев и глава жюри, архитектор Андрей Лесюк.



По словам главного архитектора Львова Антона Коломейцева, проекты были разных подходов к мемориализации: более традиционные и современные.

"Проект-победитель стал квинтэссенцией фразы Евгения Коновальца: "В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию". Это метафора открытой оружейной, потому что бой продолжается. Проходя через нее, каждый начинает осознавать - а что я делаю для этого боя? Или я на правильном месте? Все ли я делаю на своем месте, что нужно для победы?" – рассказал Антон Коломейцев.

Он добавил, что большая команда людей объединила архитектурные, художественные, кураторские круги, чтобы родить столь правильный минималистичный и мощный проект.

фото: facebook.com/uau.lmr

Монумент построят перед крупнейшим корпусом Львовской Политехники - одного из крупнейших университетов Львова. Здесь авторы также замечают символизм, ведь первые вооруженные формирования в Украине возникали из студенчества.

"Мы составили себе такую гипотезу, что наверняка Коновалец не хотел бы, чтобы стояла его персона, он бы хотел, чтобы мы боролись и продолжали его дело. Именно поэтому появилась идея тяжести, идея открытых оружейных, которые были актуальны тогда и актуальны до сих пор. В эту оружейную можно зайти, как будто взять оружие и выходить в бой", - рассказал руководитель проекта Дмитрий Сорокевич.

Он добавил, что есть большое желание материализовать этот памятник из переплавленного металла – техники и оружия российских оккупантов.

фото: facebook.com/uau.lmr