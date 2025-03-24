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5 вправ, які прості у виконанні, але дуже дієві для збільшення сили

Названо прості вправи, які допоможуть збільшити силу м'язів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Для збільшення сили м'язів важливо регулярно виконувати певні вправи. Деякі з них можуть здатися легкими, але є дуже ефективними для покращення міцності преса та організму загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Планка на ліктях

Планка на ліктях - одна з найефективніших вправ для зміцнення тіла.

Виконуючи вправу, ви тренуєте здатність утримувати баланс, що позитивно впливає на загальну координацію рухів. Ця вправа також зміцнює плечі, руки та груди, працюючи з м’язами, які часто не отримують достатнього навантаження в інших вправах.

Планка допомагає спалювати калорії під час виконання, завдяки залученню великої кількості м’язів одночасно.

Як виконати вправу:

  • ляжте на підлогу обличчям вниз 
  • підніміть тіло, спираючись на передпліччя і пальці ніг 
  • руки повинні бути на рівні плечей, а лікті - безпосередньо під плечима
  • повільно нахиліть тіло вперед, трохи вивівши плечі за лікті, а потім поверніться у вихідне положення
  • зосередьтеся на тому, щоб тримати тіло прямим від голови до п’ят протягом усього руху

Планка на ліктях (фото: Freepik)

Сідничний міст

Сідничний міст в першу чергу спрямований на сідниці, підколінні сухожилля та нижню частину спини.

Популярність вправи полягає в її універсальності - ви можете прогресувати за допомогою таких варіацій, як міст з однією ногою або поштовхи стегнами, що дозволяє вам випробувати свою силу ​​різними способами.

Щоб виконати вправу, необхідно:

  • лягти на спину, зігнути коліна, ступні поставити на підлогу та розставити на ширині стегон
  • розмістіть руки з боків долонями вниз
  • натисніть на п’яти та підніміть сідниці та стегна до стелі, створюючи пряму лінію від плечей до колін 
  • стисніть сідничні м’язи вгорі, затримайтеся на короткий час, перш ніж повільно опуститись
  • під час виконання руху тримайте корпус напруженим, щоб уникнути вигинання нижньої частини спини 

Сідничний міст (фото: eatthis.com)

Бічна планка з опусканням стегон

Рухи стегнами у планці сприяють покращенню стабільності, оскільки під час динамічних рухів потрібно крутити, повертати та підтримувати тіло. Крім того, ви отримаєте додаткову перевагу завдяки створенню бічної міцності, яка допомагає запобігти травмам і підтримує кращу техніку руху.

Як це зробити:

  • почніть у положенні бічної планки, лікоть прямо під плечем, а ноги поставлені одна на одну 
  • підніміть стегна від землі, щоб створити пряму лінію від голови до п’ят 
  • повільно опустіть стегна до підлоги, а потім підніміть їх у вихідне положення 
  • виконайте всі повторення з одного боку, потім перейдіть на інший 

Бічна планка з опусканням стегон (фото: eatthis.com)

Планка з плечовими ударами

Це ефективна вправа для розвитку основної стабільності та координації - навичок, які безцінні у щоденних рухах.

Вправу варто виконувати так:

  • почніть у положенні високої планки, розмістивши руки прямо під плечима, а ноги трохи ширше, ніж на ширині плечей 
  • далі робіть постукуючі рухи спочатку правою рукою по лівому плечу, а потім навпаки
  • по черзі постукуйте по плечах, зберігаючи стабільне, контрольоване положення планки
  • тримайте тіло прямим від голови до п’ят і не дозволяйте стегнам рухатися з боку в бік

Планка з плечовими ударами (фото: eatthis.com)

Рухи з боку в бік

Повертаючи тулуб в кожну сторону, ви залучаєте косі м’язи живота. Це особливо важливо для формування сили обертання. Для додаткового виклику не відривайте ноги від підлоги, щоб змусити прес ​​працювати ще більше.

Крім того, м’яч під час скручування збільшує інтенсивність і залучає глибші м’язи.

Як це зробити:

  • сядьте на підлогу, зігнувши коліна та притиснувши стопи, тримаючи в обох руках важку вагу або медичний м’яч
  • злегка нахиліться назад, тримаючи груди піднятими
  • поверніть тулуб праворуч, притиснувши вагу до підлоги біля стегна
  • поверніться до центру, потім поверніться вліво, знову опустивши вагу на підлогу біля лівого стегна
  • продовжуйте чергувати з боку в бік, зберігаючи стабільний ритм

Рухи з боку в бік (фото: eatthis.com)

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