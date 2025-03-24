5 упражнений, которые просты в выполнении, но очень действенны для увеличения силы

Для увеличения силы мышц важно регулярно выполнять определенные упражнения. Некоторые из них могут показаться легкими, но являются очень эффективными для улучшения прочности пресса и организма в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Планка на локтях - одно из самых эффективных упражнений для укрепления тела.
Выполняя упражнение, вы тренируете способность удерживать баланс, что положительно влияет на общую координацию движений. Это упражнение также укрепляет плечи, руки и грудь, работая с мышцами, которые часто не получают достаточной нагрузки в других упражнениях.
Планка помогает сжигать калории во время выполнения, благодаря задействованию большого количества мышц одновременно.
Как выполнить упражнение:
Ягодичный мост в первую очередь направлен на ягодицы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины.
Популярность упражнения заключается в его универсальности - вы можете прогрессировать с помощью таких вариаций, как мост с одной ногой или двиджения бедрами, что позволяет вам испытать свою силу различными способами.
Чтобы выполнить упражнение, необходимо:
Движения бедрами в планке способствуют улучшению стабильности, поскольку во время динамических движений нужно крутить, поворачивать и поддерживать тело. Кроме того, вы получите дополнительное преимущество благодаря созданию боковой прочности, которая помогает предотвратить травмы и поддерживает лучшую технику движения.
Как это сделать:
Это эффективное упражнение для развития основной стабильности и координации - навыков, которые бесценны в ежедневных движениях.
Упражнение следует выполнять так:
Поворачивая туловище в каждую сторону, вы задействуете косые мышцы живота. Это особенно важно для формирования силы вращения. Для дополнительного вызова не отрывайте ноги от пола, чтобы заставить пресс работать еще больше.
Кроме того, мяч во время скручивания увеличивает интенсивность и задействует более глубокие мышцы.
Как это сделать: