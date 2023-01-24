Прості та смачні чебуреки без обсмаження за 15 хвилин: на вечерю те, що треба!

Янтики - це ті самі знайомі всім чебуреки, які готують без обсмаження та великої кількості олії. Коли закінчилися ідеї, що готувати на вечерю, пригадайте саме цей рецепт. Вашим рідним точно сподобається!

Процесом приготування ділиться фуд-блогерка Анастасія Солопійка на своїй сторінці в Instagram .

Інгредієнти

Для приготування тіста візьміть:

400 грамів борошна

160 мілілітрів окропу

50 мілілітрів олії

1 чайну ложку солі

Для начинки знадобиться:

Сіль

250 грамів моцарели

2 зелені цибулини

400 грамів печериць

1 столова ложка олії

50 грамів вершкового масла

Як готувати

До просіяного борошна додати сіль та влити окріп, перемішати ложкою. Влити олію та замісити гладке тісто. Накрити рушником і залишити мінімум на 20-30 хвилин.

У цей час готуємо начинку: печериці ретельно вимити, нарізати невеличкими шматочками та обсмажити з однією дрібно нарізаною зеленою цибулею (з олією). Посолити на смак.

Моцарелу натерти та додати дрібно нарізану зелену цибулину.

Тісто розділити на 8 частини Кожну кульку розкачати тонесеньким колом на трохи припиненій борошном поверхні. На одну половинку тіста викласти начинку, накрити іншою і скріпити виделкою

Смажити янтики на сухій сковорідці по 2-3 хвилини з кожної сторони. Обсмажений янтик змастити маслом і їсти.