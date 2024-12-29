Прості та ефективні способи позбавитися печії після свят

Під час новорічних свят печія - поширене нездужання. Зазвичай воно з'являється після рясного вживання жирної та різноманітної їжі. Але є ефективні методи для її усунення.

Що можна випити, щоб позбутися печії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Печія — це пекучий біль у грудях, стравоході, а іноді й у горлі. Цей дискомфорт виникає, коли стравохідний сфінктер не функціонує належним чином, і шлункова кислота потрапляє назад у стравохід, подразнюючи його слизову оболонку. До основних симптомів також належать кислий присмак у роті, неприємний запах із рота, гикавка та нудота.

Щоб зменшити ці прояви, лікарі рекомендують дотримуватися легкої дієти та забезпечувати організм достатньою кількістю рідини.

Що пити від печії

Вода

Звичайна вода - ваш найкращий союзник у боротьбі з печією. Вона допомагає очищати стравохід від шлункової кислоти. Найкраще пити негазовану воду, оскільки газ може збільшувати тиск у шлунку і порушувати роботу стравохідного сфінктера. Важливо також звернути увагу на температуру напоїв: дуже гарячі чи холодні напої можуть подразнювати стінки стравоходу.

Інші напої

Молоко, кефір або пахта - містять білок і кальцій, які нейтралізують шлункову кислоту та підтримують функцію стравохідного сфінктера.

Вода з харчовою содою - розчиніть половину чайної ложки соди в склянці води. Це тимчасово знижує кислотність, але вагітним жінкам такий напій вживати не рекомендується.

Настій льону - насіння льону виділяє слиз, який обволікає стінки стравоходу, створюючи захисний шар і зменшуючи подразнення.

Настій кмину - чайну ложку подрібненого насіння залийте гарячою водою, дайте настоятися 15 хвилин і процідіть.

Настій імбиру - тертий корінь імбиру залийте гарячою водою, дайте настоятися та пийте після охолодження.

Чай із мелісою - цей напій заспокоює травну систему, особливо якщо проблема викликана стресом.

Екстракт солодки - допомагає зміцнити слизову оболонку стравоходу. Для приготування заваріть половину чайної ложки подрібненого кореня солодки у воді, кип'ятіть 10 хвилин і процідіть.

Сік сирої картоплі - зменшує запалення та подразнення в травній системі. Для приготування натріть очищену картоплю на тертці, відіжміть сік і випийте.

Інші способи боротьби з печією

Можна використовувати настої із шавлії, фенхелю, ромашки або алтею. Для цього одну чайну ложку сушених трав залийте гарячою водою, настоюйте 10-15 хвилин, процідіть і пийте теплим.

Чи завжди допомагають домашні засоби від печії?

Хоча народні засоби можуть тимчасово полегшити симптоми печії, якщо проблема виникає часто або триває кілька днів, необхідно звернутися до лікаря. Печія може бути симптомом серйозних захворювань, таких як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

Також слід пам'ятати, що надмірне вживання трав'яних настоїв або соків може негативно вплинути на організм. Одна чашка напою зазвичай достатня, щоб полегшити симптоми.

Що не можна їсти та пити під час печії

Жирна та смажена їжа.

Міцна кава та чай.

Гострі спеції, наприклад, чилі.

Алкоголь.

Цитрусові фрукти та соки.

Уникаючи цих продуктів, ви зменшите ризик виникнення печії та полегшите її симптоми.