Прості секрети якісного та здорового сну: що точно дозволить вам виспатися

Чому сон дуже важливий для людини

"Тема сну, здається, ніколи не втратить свою актуальність, адже виспатися хочеться завжди й всім, незалежно від віку та виду діяльності. Дослідження сну показують, що якісний сон впливає на ваше здоров'я, настрій та життєздатність загалом. Тому правильна організація сну – це ціла наука. Я дам 10 порад, які допоможуть вам покращити ваш сон вже сьогодні, дозволять краще висипатися і почуватись бадьорішим", - пояснив доктор Комаровський.

Порада 1. Режим

Багато хто недооцінює режим і пишається тим, що можуть сьогодні спати 3 години, а завтра 4… Медична наука довела, що працездатність та когнітивні функції набагато ефективніші, коли людина має чіткий режим сну.

Порада 2. Фізична активність

Фізична активність протягом дня, не включаючи останніх 2-3 години перед сном, сприяє здоровому сну, збільшуючи його глибину.

Порада 3. Циркадні ритми

Зважайте на явище циркадних ритмів. Це ритми сну та неспання, які закладені в людині природою. Наш організм враховує зміну дня і ночі та зміну пір року. Для того, щоб сприяти цим ритмам, необхідно мінімум 30 хвилин на день отримувати сонячне світло.

Порада 4. Кофеїн

Будьте обережні з кофеїновмісними напоями – чаєм, кавою, енергетиками, адже їх вживання однозначно впливає на якість сну. Навіть якщо це не сильно впливає на те, чи зможете ви заснути, кофеїн змінює ритм дихання, роботу нирок, артеріальний тиск і погіршує глибину сну.

У середньому кофеїн в організмі людини розщеплюється протягом 6 годин, тому розрахуйте цей час до того, як ляжете спати, якщо хочете випити каву.

Порада 5. Денний сон

Якщо денний сон є для вас традицією та звичним ритуалом – спіть на здоров'я, це дуже корисно. Але якщо ви не практикуєте денний сон і хочете спробувати, то рекомендую спати вдень не більше 30 хвилин, адже це суттєво вплине на якість вашого нічного сну.

Порада 6. Алкоголь

Алкоголь значно погіршує якість сну. Після прийому алкоголю під час сну немає достатнього розслаблення, не знижується артеріальний тиск, не відновлюється робота центральної нервової системи, і це серйозні проблеми. Тому, коли наступного разу захочете випити келих після роботи, подумайте, як це вплине на ваш сон.

Порада 7. Екран перед сном

Уникайте екрана, що світиться, перед сном. Організм від природи пристосований до того, що день поступово переходить у ніч, настає темрява і потім настає сон.

А коли організм бачить світло у вигляді екрана, він порушує вироблення гормону мелатоніну, який неймовірно важливий для якісного сну. Найгірше, якщо на екрані не ввімкнено фільтр синього світла. Якщо вам важко заснути, то замість телефону за пару годин до сну прогуляйтеся та подихайте свіжим повітрям.

Порада 8. Правильні умови для сну

Створіть у своїй кімнаті сприятливі умови для здорового та якісного сну. Вологість повітря має становити від 40 до 60 %, температура для сну повинна бути нижчою, ніж в активну пору дня – максимум 20 градусів.

Подбайте про те, щоб у кімнаті не було зайвого шуму та світла – вже тільки ці два фактори покращать якість вашого сну на 50%.

Порада 9. Що робити, якщо не спиться

Якщо ви вже лягли спати й протягом 20 хвилин не можете заснути - встаньте, походіть, почитайте. Коли відчуєте, що ви вже спите – йдіть спати. Багато людей недооцінюють це правило, але це допоможе значно покращити ваш сон.

Порада 10. Ліжко

Якість ліжка, матраца, своєчасне прання постільної білизни також сильно впливають на якість вашого сну. Іноді якість сну змінюється тільки тому, що ви змінили розмір подушок, тому поекспериментуйте і знайдіть найкомфортніший собі розмір.