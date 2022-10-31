Прості продукти, які позбавлять від закрепу: що потрібно включити в раціон

Спеціалістка відзначає, що разовий прийом корисних продуктів при запорі допоможе розв'язати проблему ситуативно. І при постійних запорах прийом певних продуктів має стати щоденною звичкою, щоб покращити роботу кишківника в цілому.

Оливкова олія та лимон

Найпростіший і доступніший спосіб - з'їжте ложку оливкової олії та лимонного соку перед сніданком. Не перевищуйте цю дозу та приймайте не більше однієї чайної ложки на добу.

Вівсянка або хліб із цільнозернової пшениці

У цих продуктах міститься клітковина, яка має ключове значення у боротьбі із запорами. Найкращим варіантом стане вівсяний чи житній хліб.

При уповільненої роботі кишечника варто частіше на сніданок вживати вівсяну кашу.

Додайте в апельсиновий сік алое віра

Зробіть сік із двох апельсинів - у вас має вийти одна невелика склянка. Додайте туди 1 чайну ложку гелю алое віра.

Цей варіант категорично не підходить для людей, які мають проблеми з нирками, діабет, проблеми зі щитовидною залозою, а також не можна пити цей напій вагітним.

Кефір

У звичайному кефірі містяться бактерії та дріжджі, які створюють фермент лактази. Це фермент поглинає лактозу.

Якщо змішати трохи кефіру зі свіжими фруктами, то вийде чудовий сніданок, який допоможе уникнути запорів.

Фрукти

Ще одне джерело клітковини – це фрукти. Готуйте прості салати з різними видами фруктів та постарайтеся вибрати для такої страви грушу, полуницю, черешню, ананас, ківі, виноград та інжир.