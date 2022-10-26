Квашена капуста може бути дуже небезпечною: кому її не можна їсти

Квашена капуста вважається дуже корисним продуктом, особливо у холодну пору року. Річ у тім, що у цьому "народному делікатесі" міститься багато поживних речовин і вітамінів - С, групи В, калій, кальцій, цинк, селен, залізо, йод, фосфор і натрій.

Однак є категорії людей, яким дієтологи не рекомендують "насідати" на квашену капусту. А декому її взагалі краще прибрати з раціону.

Кому не можна їсти квашену капусту

Квашена капуста досить небезпечна для людей з гіпертонією і хворобами сольового обміну.

Через надмірну кількість солі також можуть виникати набряки та підвищення артеріального тиску.

За словами дієтологині Світлани Фус, така капуста (як і всі квашені овочі) може бути "приблизно третиною від денної кількості овочів".

"Це орієнтовно половина склянки (60-120 г) квашених овочів (капусти) 1 раз на день. Краще їжте їх в першій половині дня та на обід", - каже спеціаліст.

Квашена капуста може бути небезпечною (фото: facebook.com/Віктор Косюга)

Крім того, з обережністю слід вживати квашену капусту людям з підвищеною кислотністю, при панкреатиті (запаленні підшлункової залози), загостренні гастриту чи виразці шлунку.

Лікарі кажуть, що "для таких людей капуста в сирому вигляді заборонена, а от у вареному або тушкованому вигляді - можна, але не більше 100 г на день".

Також вміст клітковини і сірки в квашеній капусті призводить до підвищеного газоутворення, також може погіршити стан людей з хронічним колітом.

Ще квашену капусту не рекомендується вживати маленьким дітям до двох років, через те, що грубі волокна роблять таке блюдо важким і погано перетравлюється, і годуючим мамам.

Разом з тим, кажуть лікарі "Консультативно-діагностичного центру" Святошинського району Києва, для вагітних жінок квашена капуста є особливо цінною, бо вона допомагає переносити токсикоз.