Прості правила тривалих щасливих стосунків. Записуйте

Не підлаштовуйся під забаганки партнера

І не змінюйся, бо так начебто "треба". Він вибрав тебе! І якщо це був не "колекціонер", не психопат і стосунки переросли в серйозні, то його все влаштовує.

Наприклад, якщо ви познайомилися в нічному клубі, то не потрібно завойовувати його своїми борщами, хазяйновитістю та домосідством - він вибрав веселу, гарну дівчину, яка любить потусити, так би мовити. Домогосподарок шукають в інших місцях.

Особливого пункту тут заслуговує самоїдство з приводу зовнішності. Що це за народна жіноча забава "гортай фото його колишніх і шукай 10 відмінностей, обов’язково не на свою користь"? Вони всі в минулому, а ти тут і зараз. Тому безглуздо морочитися з цього приводу, вишукувати в собі недосконалості і тим більше намагатися перекроювати себе за образом та подобою колишніх пасій твого чоловіка.

Слухай тіло

Жодна хороша людина, навіть за хороший вчинок не варта того, щоб ґвалтувати себе. "Сухий" секс без емоцій із подяки або, що ще гірше - з жалю не принесе задоволення ні тобі, ні йому (якщо він не психопат чи колекціонер, звісно).

Якщо виховання чи совість не дозволяє тобі не "віддячити", то краще просто нічого не брати у того, від кого реально не дрижать ноги.

Краще 15 хвилин побути стервом, ніж все життя "терпилою"

Як часто ти боїшся відмовити комусь лише тому, що про тебе погано подумають? І робиш якусь непотрібну тобі річ, намагаєшся щиро усміхатися ненависним родичам, віддаєш у користування своє тіло, щоби якийсь *удак не назвав тебе меркантильною після вечері в ресторані…

Навіщо зображати любов до свекрухи, яку терпіти не можеш? Чи має це реальні вигоди? Ні! Ти доросла людина, яка має право вирішувати, з ким спілкуватися, а з ким ні.

Розмовляй

Життя прекрасне і дивовижне, коли ти "словами через рот" доносиш чого хочеш, а чого ні. Коли не живеш у страху, від того, що тобі можуть відмовити і програєш у голові нескінченні діалоги з моторошними сценаріями того, як жахливо і принизливо це буде, тому краще взагалі мовчати.

Насправді просити дуже легко. І добувати потрібну інформацію легко. І про свої бажання говорити легко.

Так, можуть відмовити, але це не смертельно. А можуть же і не відмовити! І тоді ти миттєво отримаєш те, про що він би "сам здогадався" десь через місяць-два, а може взагалі ніколи.

Не будь рибою

Риба-пила

Поряд з такою жінкою чоловік повинен жити з постійним почуттям подяки. А як інакше, якщо у сусіда зарплата вища, у колеги авто крутіше?

А вона ж його мало не на смітнику знайшла і жити з собою дозволила. І щоб він не зробив добре, як би не намагався догодити - все марно.

Риба-прилипала

Це коли "я" і "він" просто не існує - все одно суцільне "ми". Це"я буду те саме, що і ти", "який фільм ти хочеш подивитися?", а так само, бонусом, "вдягни шапку" і "не спілкуйся з Вітею - він доброму не навчить".

Це дзвінки щогодини тому, що їй життєво важливо сказати, як вона скучила і, звичайно ж, уточнити про шапку.

Вона не знає, чого сама хоче. Вона податлива, як м’який пластилін. Ось тільки фраза "я стану такою, як ти хочеш", яка так тішила самолюбство на початку стосунків, за кілька місяців уже лякає.

Риба-шар

Напевно, це найстрашніший вид. Це та жінка, яка може сидіти з виразом всесвітньої скорботи на обличчі чи поглядом серійного маніяка, але в неї "нічого не сталося, все нормально".

На відміну від "риби-пили" ця мовчить, але подивитися може так, ніби уявляє, як ти гориш на багатті. І це може тривати довго. Дуже довго. Чоловік може не робити нічого особливого, але іноді, по одному погляду чи особливій позі, без жодних пояснень розуміти, що десь накосячив.

А потім, раптом, бах! І він вислуховує про всі свої "не так сказав", "не те зробив", "не туди подивився" за кілька останніх років.