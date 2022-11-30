Простые правила долгих счастливых отношений. Записывайте

Не подстраивайся под прихоти партнера

И не меняйся, потому что так вроде "надо". Он выбрал тебя! И если это был не "коллекционер", не психопат и отношения переросли в серьезные, то его все устраивает.

К примеру, если вы познакомились в ночном клубе, то не нужно завоевывать его своими борщами, хозяйственностью и домоседством – он выбрал веселую, красивую девушку, которая любит потусить, так сказать. Домохозяек ищут в других местах.

Особого пункта здесь заслуживает самоедство по поводу внешности. Что это за народная женская забава "листай фото его бывших и ищи 10 отличий, обязательно не в свою пользу"? Они все в прошлом, а ты здесь и сейчас. Поэтому бессмысленно возиться по этому поводу, выискивать в себе несовершенства и тем более пытаться перекраивать себя по образу и подобию бывших пассий твоего мужа.

Слушай тело

Ни один хороший человек, даже за хороший поступок не стоит того, чтобы насиловать себя. "Сухой" секс без эмоций из благодарности или, что еще хуже - из сожаления не доставит удовольствия ни тебе, ни ему (если он не психопат или коллекционер, конечно).

Если воспитание или совесть не позволяет тебе не отблагодарить, то лучше просто ничего не брать у того, от кого реально не подкашиваются ноги.

Лучше 15 минут побыть стервой, чем всю жизнь "терпилой"

Как часто ты боишься отказать кому-то только потому, что о тебе плохо подумают? И делаешь какую-то ненужную тебе вещь, стараешься искренне улыбаться ненавистным родственникам, отдаешь в пользование свое тело, чтобы какой-то *удак не назвал тебя меркантильной после ужина в ресторане…

Зачем изображать любовь к свекрови, которую терпеть не можешь? Имеет ли это реальные выгоды? Нет! Ты взрослый человек, имеющий право решать, с кем общаться, а с кем нет.

Разговаривай

Жизнь прекрасна и удивительна, когда ты "словами через рот" доносишь чего хочешь, а чего нет. Если не живешь в страхе, оттого, что тебе могут отказать и проигрываешь в голове бесконечные диалоги с жуткими сценариями того, как ужасно и унизительно это будет, поэтому лучше вообще молчать.

На самом деле, просить очень легко. И добывать нужную информацию просто. И о своих желаниях говорить легко.

Да, могут отказать, но это не смертельно. А ведь могут и не отказать! И тогда ты мгновенно получишь то, о чем он бы "сам догадался" через месяц-два, а может вообще никогда.

Не будь рыбой

Рыба-пила

Рядом с такой женщиной мужчина должен жить с постоянным чувством благодарности. А как иначе, если у соседа зарплата выше, у коллеги авто покруче?

А ведь она его чуть ли не на помойке нашла и жить с собой позволила. И чтобы он не сделал хорошо, как бы ни пытался угодить – все напрасно.

Рыба-прилипала

Это когда "я" и "он" просто не существует – все одно сплошное "мы". Это "я буду то же, что и ты", "какой фильм ты хочешь посмотреть?", а так же, бонусом, "надень шапку" и "не общайся с Витей - он хорошему не научит".

Это звонки каждый час потому, что ей жизненно важно сказать, как она соскучилась и, конечно же, уточнить о шапке.

Она не знает, чего она сама хочет. Она податлива, как мягкий пластилин. Вот только фраза "я стану такой, как ты хочешь", так радовавшая самолюбие в начале отношений, за несколько месяцев уже пугает.

Рыба-шар

Наверное, это самый страшный вид. Это та женщина, которая может сидеть с выражением всемирной скорби на лице или взглядом серийного маньяка, но у нее ничего не произошло, все нормально.

В отличие от "рыбы-пилы" эта молчит, но посмотреть может так, будто представляет, как ты горишь на костре. И это может длиться долго. Очень долго. Мужчина может не делать ничего особенного, но иногда, по одному взгляду или особой позе, без объяснений понимать, что где-то накосячил.

А потом, вдруг, бах! И он выслушивает обо всех своих "не так сказал", "не то сделал", "не туда посмотрел" за несколько последних лет.