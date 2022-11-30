Простые правила долгих счастливых отношений. Записывайте

Отношения между партнерами нуждаются в постоянной работе, силах, выдержках и терпении. Однако многие из нас склонны совершать досадные ошибки, которые только разрушают тонкую связь между двумя людьми. Каких правил придерживаться, чтобы отношения были счастливыми и длительными?
Советы для женщин дала психолог Екатерина Филиппова.
И не меняйся, потому что так вроде "надо". Он выбрал тебя! И если это был не "коллекционер", не психопат и отношения переросли в серьезные, то его все устраивает.
К примеру, если вы познакомились в ночном клубе, то не нужно завоевывать его своими борщами, хозяйственностью и домоседством – он выбрал веселую, красивую девушку, которая любит потусить, так сказать. Домохозяек ищут в других местах.
Особого пункта здесь заслуживает самоедство по поводу внешности. Что это за народная женская забава "листай фото его бывших и ищи 10 отличий, обязательно не в свою пользу"? Они все в прошлом, а ты здесь и сейчас. Поэтому бессмысленно возиться по этому поводу, выискивать в себе несовершенства и тем более пытаться перекраивать себя по образу и подобию бывших пассий твоего мужа.
Ни один хороший человек, даже за хороший поступок не стоит того, чтобы насиловать себя. "Сухой" секс без эмоций из благодарности или, что еще хуже - из сожаления не доставит удовольствия ни тебе, ни ему (если он не психопат или коллекционер, конечно).
Если воспитание или совесть не позволяет тебе не отблагодарить, то лучше просто ничего не брать у того, от кого реально не подкашиваются ноги.
Как часто ты боишься отказать кому-то только потому, что о тебе плохо подумают? И делаешь какую-то ненужную тебе вещь, стараешься искренне улыбаться ненавистным родственникам, отдаешь в пользование свое тело, чтобы какой-то *удак не назвал тебя меркантильной после ужина в ресторане…
Зачем изображать любовь к свекрови, которую терпеть не можешь? Имеет ли это реальные выгоды? Нет! Ты взрослый человек, имеющий право решать, с кем общаться, а с кем нет.
Жизнь прекрасна и удивительна, когда ты "словами через рот" доносишь чего хочешь, а чего нет. Если не живешь в страхе, оттого, что тебе могут отказать и проигрываешь в голове бесконечные диалоги с жуткими сценариями того, как ужасно и унизительно это будет, поэтому лучше вообще молчать.
На самом деле, просить очень легко. И добывать нужную информацию просто. И о своих желаниях говорить легко.
Да, могут отказать, но это не смертельно. А ведь могут и не отказать! И тогда ты мгновенно получишь то, о чем он бы "сам догадался" через месяц-два, а может вообще никогда.
Рядом с такой женщиной мужчина должен жить с постоянным чувством благодарности. А как иначе, если у соседа зарплата выше, у коллеги авто покруче?
А ведь она его чуть ли не на помойке нашла и жить с собой позволила. И чтобы он не сделал хорошо, как бы ни пытался угодить – все напрасно.
Это когда "я" и "он" просто не существует – все одно сплошное "мы". Это "я буду то же, что и ты", "какой фильм ты хочешь посмотреть?", а так же, бонусом, "надень шапку" и "не общайся с Витей - он хорошему не научит".
Это звонки каждый час потому, что ей жизненно важно сказать, как она соскучилась и, конечно же, уточнить о шапке.
Она не знает, чего она сама хочет. Она податлива, как мягкий пластилин. Вот только фраза "я стану такой, как ты хочешь", так радовавшая самолюбие в начале отношений, за несколько месяцев уже пугает.
Наверное, это самый страшный вид. Это та женщина, которая может сидеть с выражением всемирной скорби на лице или взглядом серийного маньяка, но у нее ничего не произошло, все нормально.
В отличие от "рыбы-пилы" эта молчит, но посмотреть может так, будто представляет, как ты горишь на костре. И это может длиться долго. Очень долго. Мужчина может не делать ничего особенного, но иногда, по одному взгляду или особой позе, без объяснений понимать, что где-то накосячил.
А потом, вдруг, бах! И он выслушивает обо всех своих "не так сказал", "не то сделал", "не туда посмотрел" за несколько последних лет.
Раньше мы писали, как спасти отношения на самом сложном "третьем" этапе .
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