Як врятувати стосунки на найскладнішому "третьому" етапі: дієві поради

Кожні стосунки проходять кілька етапів, і багато пар зупиняються на третьому. Його називають періодом "розвіяння ілюзій" або "етапом огиди". Кажуть, якщо його пройти, то ваші стосунки стануть ще міцнішими.

Про це пише Telegram-канал про стосунки.

Чи можна "перескочити" цей етап?

"Етап огиди" - неминучий, але, на щастя, цілком переборний період у будь-яких стосунках. Його називають третім етапом після закоханості і початку серйозних стосунків.

На цьому періоді у вас з'являється можливість побудувати реальні та чесні стосунки, не обманюючи ні себе, ні партнера. Спробуйте пізнати одне одного заново, не намагайтеся втекти з стосунків, а сфокусуйтеся на них.

Як подолати непростий період

Щоб подолати стадію ворожості потрібна глибока робота з власним егоїзмом, коли ви переглядаєте поняття любові та стосунків.

Дайте собі та партнеру більше простору. Якщо ви час від часу віддалятиметеся один від одного, то кожна проведена разом година нестиме позитивні емоції.

Урізноманітнюйте спільне дозвілля. Заведіть нове спільне хобі: беріть участь у квестах, малюйте картини по номерам, турнірах з настільних ігор або спортивних змагань.

Проведений спільно час має бути змістовним і тільки для вас двох. Придумайте заняття, яке було б для вас обох до вподоби.