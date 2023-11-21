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Прості поради, які допоможуть правильно доглядати за в‘язаними речами

Вівторок 21 листопада 2023 19:51
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Прості поради, які допоможуть правильно доглядати за в‘язаними речами Як доглядати за в'язаними речами (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Коли настає холодна пора року, ми, звичайно, починаємо обирати теплий одяг, що зазвичай є в’язаним - це светри, носочки, кардигани. Але за таким видом одягу потрібен певний догляд.

Про те, як правильно доглядати за в’язаними речами, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як правильно доглядати за в’язаними речами

Насправді в’язані речі дуже чутливі та потребують особливої турботи й акуратності. Саме тому недбале ставлення під час прання чи носіння такого одягу - може призвести до його псування.

Кожна дівчина любить носити красиві та акуратні светри, які гріють в морози та роблять будь-який образ стильним і цікавим. Проте не варто забувати про те, що акуратність одягу теж є частиною кожного луку.

Прості поради, які допоможуть правильно доглядати за в‘язаними речами

Правильний догляд за в'язаними речами (фото: Freepik)

Правила догляду за в’язаними речами

  • при ручному пранні використовуйте прохолодну воду та м'яке мило. Ніколи не використовуйте гарячу воду, оскільки в'язані вироби зменшаться у розмірі та втратять свою форму.
  • при пранні речей у пральній машині, користуйтесь делікатним режимом та покладіть річ в спеціальний мішок для прання. Це застереже вас від деформації та потрапляння ниток в гачок пральної машини.
  • не потрібно викручувати виріб із в'язаного матеріалу, краще розкласти одяг на рушнику та дати йому можливість висохнути самостійно.
  • зберігайте в'язані вироби в шафі, щоб захистити їх від пилу та потрапляння світла.
  • щоб уникнути деформації та пушення тканини, можна використовувати спеціальні пальники та сумочки для зберігання одягу.
  • уникайте носіння гострих прикрас, аксесуарів та липучок, які можуть зачепити, рвати та зробити затяжки.
  • періодично перевіряйте свої в'язані вироби. Якщо ви помітили пошкодження, вчасно - виправте їх самостійно або за допомогою майстрів.

Раніше ми ділилися порадами, які допоможуть врятувати улюблений одяг від катишок.

Такж читайте наш матеріал про 6 простих правил для довготривалого зберігання спідньої білизни.

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