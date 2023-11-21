Простые советы, которые помогут правильно ухаживать за вязаными вещами
Когда наступает холодное время года, мы, конечно, начинаем выбирать теплую одежду, которая обычно вязаная - это свитера, носочки, кардиганы. Но за таким видом одежды требуется определенный уход.
О том, как правильно ухаживать за вязаными вещами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".
Как правильно ухаживать за вязаными вещами
На самом деле вязаные вещи очень чувствительны, они требуют особой заботы и аккуратности. Именно поэтому небрежное отношение во время стирки или ношения такой одежды - может привести к ее порче.
Каждая девушка любит носить красивые и аккуратные свитера, которые греют в морозы и делают любой образ стильным и интересным. Однако не следует забывать о том, что аккуратность одежды тоже является частью каждого лука.
Правильный уход за вязаными вещами (фото: Freepik)
Правила ухода за вязаными вещами
- при ручной стирке используйте прохладную воду и мягкое мыло. Никогда не используйте горячую воду, так как вязаные изделия уменьшатся в размере и потеряют форму.
- при стирке вещей в стиральной машине, используйте деликатный режим и положите вещь в специальный мешок для стирки. Это предостережит вас от деформации и попадания нитей в крючок стиральной машины.
- не нужно выкручивать изделие из вязаного материала, лучше разложить одежду на полотенце и дать ему возможность высохнуть самостоятельно.
- храните вязаные изделия в шкафу, чтобы защитить их от пыли и попадания света.
- чтобы избежать деформации и разрыхления ткани, можно использовать специальные горелки и сумочки для хранения одежды.
- избегайте ношения острых украшений, аксессуаров и липучек, которые могут задеть, рвать и сделать затяжки.
- периодически проверяйте свои вязаные изделия. Если вы заметили повреждения, вовремя - исправьте их самостоятельно или с помощью мастеров.
Раньше мы делились советами, которые помогут спасти любимую одежду от катышек.
Также читайте наш материал о 6 простых правилах для длительного хранения нижнего белья.