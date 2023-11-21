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Простые советы, которые помогут правильно ухаживать за вязаными вещами

Вторник 21 ноября 2023 19:51
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Простые советы, которые помогут правильно ухаживать за вязаными вещами Как ухаживать за вязаными вещами (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Когда наступает холодное время года, мы, конечно, начинаем выбирать теплую одежду, которая обычно вязаная - это свитера, носочки, кардиганы. Но за таким видом одежды требуется определенный уход.

О том, как правильно ухаживать за вязаными вещами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как правильно ухаживать за вязаными вещами

На самом деле вязаные вещи очень чувствительны, они требуют особой заботы и аккуратности. Именно поэтому небрежное отношение во время стирки или ношения такой одежды - может привести к ее порче.

Каждая девушка любит носить красивые и аккуратные свитера, которые греют в морозы и делают любой образ стильным и интересным. Однако не следует забывать о том, что аккуратность одежды тоже является частью каждого лука.

Простые советы, которые помогут правильно ухаживать за вязаными вещами

Правильный уход за вязаными вещами (фото: Freepik)

Правила ухода за вязаными вещами

  • при ручной стирке используйте прохладную воду и мягкое мыло. Никогда не используйте горячую воду, так как вязаные изделия уменьшатся в размере и потеряют форму.
  • при стирке вещей в стиральной машине, используйте деликатный режим и положите вещь в специальный мешок для стирки. Это предостережит вас от деформации и попадания нитей в крючок стиральной машины.
  • не нужно выкручивать изделие из вязаного материала, лучше разложить одежду на полотенце и дать ему возможность высохнуть самостоятельно.
  • храните вязаные изделия в шкафу, чтобы защитить их от пыли и попадания света.
  • чтобы избежать деформации и разрыхления ткани, можно использовать специальные горелки и сумочки для хранения одежды.
  • избегайте ношения острых украшений, аксессуаров и липучек, которые могут задеть, рвать и сделать затяжки.
  • периодически проверяйте свои вязаные изделия. Если вы заметили повреждения, вовремя - исправьте их самостоятельно или с помощью мастеров.

Раньше мы делились советами, которые помогут спасти любимую одежду от катышек.

Также читайте наш материал о 6 простых правилах для длительного хранения нижнего белья.

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