"Прості" 10 копійок можна продати за 30 тисяч: як виглядає монета

Як виглядає цінна монета

На фото, які розмістив власник монети, можна побачити деякі особливості. Так, на 10 копійках "опуклий" щит і нібито "втиснутий" тризуб.

Як визначити цінність монети (фото: violity.com)

Це і є головною відмінністю монет від інших. Такі "дефекти" зробили її цінною.

10 копійок 1992 року (фото: violity.com)

У чому особливість монети

Власник лота, який з'явився на аукціоні кілька днів тому, описав його так: "10 копійок 1992 4ВАм (Луганський карбований англійськими штемпелями)". Так називають монети, які карбували на Луганському верстатобудівному заводі, а для їх виготовлення були використані англійські штемпелі, через що їх ще називають "Англійка".

Такі 10 монет карбувалися бракованими пуансонами, фахівці з України відправили до Великобританії ескізи з помилками, внаслідок чого отримали штампи з неправильними характеристиками. Усі ці монети не повинні були потрапити в обіг, їх планувалося переплавити. Однак нині такі 10 копійок іноді "спливають" на аукціонах.

Рідкісна монета номіналом 10 копійок (фото: violity.com)

Скільки коштує монета номіналом 10 копійок 1992 року

Ціна на такі монети може змінюватися в залежності від того, в якому стані вона збереглася. Чоловік із Львова, який виставив лот на торги, оцінив його у 30 тисяч гривень. Судячи з усього, така ціна зацікавила нумізматів, адже за лотом стежать 110 осіб.

Свій лот власник готовий надіслати поштою. Він зазначив, що всі фото зроблено в умовах денного світла, а в реальності монета виглядає ще краще.