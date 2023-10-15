"Простые" 10 копеек можно продать за 30 тысяч: как выглядит монета

Как выглядит ценная монета

На фото, которые разместил владелец монеты, можно заметить некоторые особенности. Так, на 10 копейках "выпуклый" щит и будто бы "вдавленный" трезубец.

Как определить ценность монеты (фото: violity.com)

Это и является главным отличием монеты от других. Такие "дефекты" сделали ее ценной.

10 копеек 1992 года (фото: violity.com)

В чем особенность монеты

Владелец лота, который появился на аукционе несколько дней назад, описал его так: "10 копеек 1992 года 4ВАм (Луганский чекан английскими штемпелями)". Так называют монеты, которые чеканили на Луганском станкостроительном заводе, а для их изготовления были использованы английские штемпеля, из-за чего их еще называют "Англичанка".

Такие 10 монет чеканились бракованными пуансонами, специалисты из Украины отправили в Великобританию эскизы с ошибками, в результате чего и получили штампы с неправильными характеристиками. Все эти монеты не должны были попасть в обиход, их планировалось переплавить. Однако сейчас такие 10 копеек иногда "всплывают" на аукционах.

Редкая монета номиналом 10 копеек (фото: violity.com)

Сколько стоит монета номиналом 10 копеек 1992 года

Цена на подобные монеты варьируется в зависимости от того, в каком состоянии она сохранилась. Мужчина из Львова, который выставил лот на торги, оценил его в 30 тысяч гривен. Судя по всему, эта цена заинтересовала нумизматов, ведь за лотом следят 110 человек.

Свой лот владелец готов отправить почтой. Он отметил, что все фото сделаны в условиях дневного света, а в реальности монета выглядит еще лучше.