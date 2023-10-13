Ця українська монета коштує 72 тисячі: у чому її особливість

Монета номіналом 1 гривня може коштувати дуже дорого, якщо матиме певну особливість. Один з таких рідкісних екземплярів продають за 72 тисячі гривень.Цінність монети - у році її карбування, її зробили у 1992 році, вона була "пробною".

У чому особливість цінної монети

Продавець зі Львова розмістив свій лот на торги декілька днів тому, він готовий надіслати товар поштою. Власник написав про особливість монети "мовою" нумізматів, він зазначив її категорію - 1.1ААг, гладкий гурт. Так експерти називають монети, які карбувалися у 1992 році, вони були пробними.

Річ у тому, що перші гривні, які виготовлялися у тому році, не мали напису або будь-якого малюнку на гурті. Це сталося через те, що монети карбували під час налаштування спеціального обладнання, а можливостей залишити позначки на гурті тоді не було. Тираж таких "пробників" невідомий, однак нумізмати "полюють" на монети 1.1ААг, адже вони дуже цінні.

У мережі можна знайти різні пропозиції від власників. Одні продавці оцінюють такі монети у 10-20 тисяч гривень, але є й ті, хто хоче отримати більше. За лотом чоловіка який оцінив його у 72 тисячі гривень, стежать вже понад 50 користувачів мережі. Тому можна вважати, що навіть така ціна не відлякує нумізматів.

Як виглядає цінна монетка за 72 тисячі

На фото, які додав продавець, можна помітити, що монетка у гарному стані. Власник не реставрував її та залишив вигляд лота незмінним.

Головна особливість монетки - гладкий гурт та дата карбування. Саме за ними можна визначити її цінність.