Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минут

Приготовить дома шоколадные конфеты - очень легко. А если они еще и полезные - это приятней вдвойне.
Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.
С помощью блендера измельчите овсяные хлопья с шоколадом и солью до мелкой фракции, но не до состояния муки. На мясорубке (можно использовать и блендер) измельчите финики и бананы.
Перемешайте финиково-банановую смесь с овсяно-шоколадной крошкой. Добавьте сок мандарина (или другого цитруса), чтоб слегка нейтрализовать сладость.
Получившуюся массу поставьте в холодильник минимум на 1 час. Добавьте к конфетной массе какао, тщательно перемешайте. Теперь начинайте формировать круглые конфеты влажными руками. Готовые конфеты обваляйте в какао.
Приятного аппетита!
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