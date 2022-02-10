UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минут

Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома шоколадные конфеты - очень легко. А если они еще и полезные - это приятней вдвойне.

Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.

Вам понадобятся для 12-18 конфет

  • 130 г овсяных хлопьев
  • 200 г фиников без косточек
  • 2 банана
  • 20 г черного шоколада
  • 2 ст. ложки качественного какао
  • Сок 1/2 мандарина (можно заменить на апельсин или лимон)
  • Щепотка соли
  • Какао для обсыпки

Пошаговый рецепт приготовления

С помощью блендера измельчите овсяные хлопья с шоколадом и солью до мелкой фракции, но не до состояния муки. На мясорубке (можно использовать и блендер) измельчите финики и бананы.

Перемешайте финиково-банановую смесь с овсяно-шоколадной крошкой. Добавьте сок мандарина (или другого цитруса), чтоб слегка нейтрализовать сладость.

Получившуюся массу поставьте в холодильник минимум на 1 час. Добавьте к конфетной массе какао, тщательно перемешайте. Теперь начинайте формировать круглые конфеты влажными руками. Готовые конфеты обваляйте в какао.

Приятного аппетита!

Рецепт шоколадных конфет дома (фото: instagram.com/treskablog)

Читайте также, этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецепты