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Найпростіший рецепт корисних шоколадних цукерок: всього за п'ять хвилин

Автор: Людмила Жукова

Приготувати вдома шоколадні цукерки - дуже легко. А якщо вони ще й корисні - це приємніше подвійно.

Рецептом ласощів поділилася в Instagram кулінар Дар'я Дорошкевич.

Вам знадобляться для 12-18 цукерок

  • 130 г вівсяних пластівців
  • 200 г фініків без кісточок
  • 2 банани
  • 20 г чорного шоколаду
  • 2 ст. ложки якісного какао
  • Сік 1/2 мандарина (можна замінити на апельсин або лимон)
  • Щіпка солі
  • Какао для обсипання

Покроковий рецепт приготування

За допомогою блендера подрібніть вівсяні пластівці з шоколадом і сіллю до дрібної фракції, але не до стану борошна. На м'ясорубці (можна використовувати і блендер) подрібніть фініки й банани.

Перемішайте фініково-бананову суміш з вівсяно-шоколадною крихтою. Додайте сік мандарина (або іншого цитруса), щоб злегка нейтралізувати солодкість.

Отриману масу поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Додайте до цукеркової маси какао, ретельно перемішайте. Тепер починайте формувати круглі цукерки вологими руками. Готові цукерки обваляйте в какао.

Смачного!

Рецепт шоколадних цукерок вдома (фото: instagram.com/treskablog)

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