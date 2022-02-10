Найпростіший рецепт корисних шоколадних цукерок: всього за п'ять хвилин

Приготувати вдома шоколадні цукерки - дуже легко. А якщо вони ще й корисні - це приємніше подвійно.
Рецептом ласощів поділилася в Instagram кулінар Дар'я Дорошкевич.
За допомогою блендера подрібніть вівсяні пластівці з шоколадом і сіллю до дрібної фракції, але не до стану борошна. На м'ясорубці (можна використовувати і блендер) подрібніть фініки й банани.
Перемішайте фініково-бананову суміш з вівсяно-шоколадною крихтою. Додайте сік мандарина (або іншого цитруса), щоб злегка нейтралізувати солодкість.
Отриману масу поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Додайте до цукеркової маси какао, ретельно перемішайте. Тепер починайте формувати круглі цукерки вологими руками. Готові цукерки обваляйте в какао.
Смачного!
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