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Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минут

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Четверг 10 февраля 2022 13:55
Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минут Как сделать дома шоколадные конфеты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома шоколадные конфеты - очень легко. А если они еще и полезные - это приятней вдвойне.

Рецептом лакомства поделилась в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.

Вам понадобятся для 12-18 конфет

  • 130 г овсяных хлопьев
  • 200 г фиников без косточек
  • 2 банана
  • 20 г черного шоколада
  • 2 ст. ложки качественного какао
  • Сок 1/2 мандарина (можно заменить на апельсин или лимон)
  • Щепотка соли
  • Какао для обсыпки

Пошаговый рецепт приготовления

С помощью блендера измельчите овсяные хлопья с шоколадом и солью до мелкой фракции, но не до состояния муки. На мясорубке (можно использовать и блендер) измельчите финики и бананы.

Перемешайте финиково-банановую смесь с овсяно-шоколадной крошкой. Добавьте сок мандарина (или другого цитруса), чтоб слегка нейтрализовать сладость.

Получившуюся массу поставьте в холодильник минимум на 1 час. Добавьте к конфетной массе какао, тщательно перемешайте. Теперь начинайте формировать круглые конфеты влажными руками. Готовые конфеты обваляйте в какао.

Приятного аппетита!

Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минутРецепт шоколадных конфет дома (фото: instagram.com/treskablog)

Читайте также, этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры.

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