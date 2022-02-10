Простейший рецепт полезных шоколадных конфет: всего за пять минут

Приготовить дома шоколадные конфеты - очень легко. А если они еще и полезные - это приятней вдвойне.

Вам понадобятся для 12-18 конфет

130 г овсяных хлопьев

200 г фиников без косточек

2 банана

20 г черного шоколада

2 ст. ложки качественного какао

Сок 1/2 мандарина (можно заменить на апельсин или лимон)

Щепотка соли

Какао для обсыпки

Пошаговый рецепт приготовления

С помощью блендера измельчите овсяные хлопья с шоколадом и солью до мелкой фракции, но не до состояния муки. На мясорубке (можно использовать и блендер) измельчите финики и бананы.

Перемешайте финиково-банановую смесь с овсяно-шоколадной крошкой. Добавьте сок мандарина (или другого цитруса), чтоб слегка нейтрализовать сладость.

Получившуюся массу поставьте в холодильник минимум на 1 час. Добавьте к конфетной массе какао, тщательно перемешайте. Теперь начинайте формировать круглые конфеты влажными руками. Готовые конфеты обваляйте в какао.

Приятного аппетита!

Рецепт шоколадных конфет дома (фото: instagram.com/treskablog)