Найпростіший рецепт корисних шоколадних цукерок: всього за п'ять хвилин

Приготувати вдома шоколадні цукерки - дуже легко. А якщо вони ще й корисні - це приємніше подвійно.

Вам знадобляться для 12-18 цукерок

130 г вівсяних пластівців

200 г фініків без кісточок

2 банани

20 г чорного шоколаду

2 ст. ложки якісного какао

Сік 1/2 мандарина (можна замінити на апельсин або лимон)

Щіпка солі

Какао для обсипання

Покроковий рецепт приготування

За допомогою блендера подрібніть вівсяні пластівці з шоколадом і сіллю до дрібної фракції, але не до стану борошна. На м'ясорубці (можна використовувати і блендер) подрібніть фініки й банани.

Перемішайте фініково-бананову суміш з вівсяно-шоколадною крихтою. Додайте сік мандарина (або іншого цитруса), щоб злегка нейтралізувати солодкість.

Отриману масу поставте в холодильник мінімум на 1 годину. Додайте до цукеркової маси какао, ретельно перемішайте. Тепер починайте формувати круглі цукерки вологими руками. Готові цукерки обваляйте в какао.

Смачного!

Рецепт шоколадних цукерок вдома (фото: instagram.com/treskablog)