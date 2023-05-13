Проста звичка може накликати біду: що категорично не можна робити з хлібом

Основні заборони

Хліб не можна викидати, також не варто розрізати новий буханець ввечері і смітити крихтами.

Під забороною також змітання хлібних крихт зі столу рукою. Згідно з прикметами, це притягує бідність.

Також, якщо залишити недоїдені шматочки хліба на столі, вам вночі можуть снитися страшні сни.

До того ж категорично не можна доїдати за кимось хліб - це може викликати зубний біль.

Не можна також наколювати хліб на виделку, адже таке ставлення відлякує щастя. Дівчині, яка так вчинить, не судилося знайти коханого.

Різати хліб потрібно, коли він лежить на столі, і не змінюючи при цьому ножа - інакше до оселі прийдуть злидні.

Що ж робити з недоїденим хлібом

Можна віддати його домашнім тваринам чи птахам. Також можна підсушити його і зробити сухарики, квас або паніровку.

На крайній випадок можна винести його у мішечку та залишити біля сміттєвого бака. Це буде проявом щедрості та доброти до тих, кому хліб може стати в пригоді.

Головне - не викидати хліб у сміття чи землю. Це буде проявом неповаги та невдячності до того, хто виростив зерно та випік хліб.