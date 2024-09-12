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Простая ежедневная привычка для устранения сухости глаз: поможет трети взрослых

Четверг 12 сентября 2024 14:47
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Простая ежедневная привычка для устранения сухости глаз: поможет трети взрослых Фото: Что помогает при сухости глаз (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие страдают от постоянной сухости глаз. Исследователи обнаружили, что смех может быть таким же полезным, как капли для страдающих синдромом сухого глаза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Какой способ поможет при сухости глаз

Сухость препятствует надлежащей работе слезных путей, а глаза краснеют. По оценкам это поражает треть взрослых в Великобритании. Но исследование с участием 283 человек показало, что упражнения на смех так же хорошо, как глазные капли, облегчают симптомы.

Это, в свою очередь, может снизить тревожность и депрессию, сообщает исследование.

Во время опыта пациенты делали вид, что смеются, пока не рассмеялись действительно искренне, в течение пяти минут за раз. Другая группа использовала стандартное лечение глазными каплями с гиалуроновой кислотой натрия.

Через восемь недель группа смеющихся оценила свой дискомфорт в среднем на 10,5 баллов ниже, тогда как группа, использовавшая глазные капли, набрала на 8,8 балла ниже.

Отметим, что смех стимулирует нервную систему таким образом, что побуждает глаза производить больше слез или выжимать их.

"Упражнения на смех являются безопасным, экологически чистым и недорогим способом для пациентов. Преимущества сохранялись не менее четырех недель после прекращения упражнений", - рассказал автор исследования доктор Линь из Китая.

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