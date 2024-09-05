Їх всього 8. Ці звички можуть продовжити ваше життя на 24 роки

Те, як ми починаємо ранок, може змінити наше життя, особливо коли йдеться про здоров’я та довголіття. Одне дослідження показало, що декілька корисних звичок може збільшити ваше життя на 24 роки.

Що треба робити зранку, щоб довше жити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNN.

Про що свідчить дослідження

У дослідженні, представленому на щорічній зустрічі Американського товариства харчування, вивчався спосіб життя майже 720 000 військових ветеранів у віці від 40 до 99 років. Усі вони були частиною програми Million Veteran Program, довгострокового дослідження, розробленого дослідити стан здоров'я ветеранів США.

Додавання лише однієї здорової звички до життя чоловіка у віці 40 років дало йому додаткові 4,5 роки життя. Додавання другої призвело до семи років, тоді як прийняття трьох звичок подовжило життя чоловіків на 8,6 років.

У жінок також спостерігалися величезні стрибки в тривалості життя, хоча цифри склалися інакше, ніж для чоловіків. Додавання лише однієї здорової поведінки додало жінці життя на 3,5 роки, тоді як дві додали вісім років, три - 12,6 років, а застосування всіх здорових звичок подовжило життя жінки на 22,6 роки.

Яких звичок треба дотримуватись

Фізичні вправи

На думку багатьох експертів, це найголовніша звичка, яку будь-хто може робити для покращення свого здоров’я. Саме ця звичка призводить до зниження ризику смерті від будь-якої причини на 46% порівняно з тими, хто не займався спортом,

Вам не обов’язково займатися екстремальними видами спорту, щоб отримати користь від фізичних вправ для здоров’я.

Відмова від наркотиків

Дослідження показало, що відсутність залежності від опіоїдів є другим найважливішим фактором продовження життя, знижуючи ризик ранньої смерті на 38%.

Відмова від паління

Відсутність тютюну знижує ризик смерті на 29%, показало дослідження. Якщо людина була колишнім курцем, це не враховувалося.

Однак припинення куріння в будь-який момент життя приносить значні переваги для здоров’я, кажуть експерти.

Відсутність стресу

Управління стресом було наступним, зменшивши ранню смертність на 22%, показало дослідження.

Рослинне харчування

Дотримання рослинної дієти підвищить ваші шанси прожити довше життя на 21%, показало дослідження. Але це не означає, що ви повинні бути вегетаріанцем або веганом. Дотримання здорового рослинного плану, такого як середземноморська дієта, повна цільного зерна та листових зелених овочів, було ключовим.

Помірне споживання алкоголю

Вживання не більше чотирьох алкогольних напоїв на день, було ще однією звичкою здорового способу життя, яка знизила ризик смерті на 19%. Згідно з дослідженнями, навіть люди, які помірно п’ють, знаходяться в зоні ризику. Крім того, інші дослідження показали, що будь-яка кількість алкоголю може бути шкідливою для здоров’я, за винятком, можливо, інфарктів та інсульту, і навіть це відкриття було оскаржено. Одне дослідження показало, що навіть один напій може спровокувати нерегулярний серцевий ритм, який називається фібриляцією передсердь.

Хороший нічний сон

Щонайменше сім-дев’ять годин на ніч без безсоння знижує ранню смертність від будь-якої причини на 18%. Десятки досліджень пов’язують поганий сон із різними наслідками для здоров’я, включаючи передчасну смертність.

Позитивне оточення

Самотність та ізоляція, особливо серед людей похилого віку, стають все більш поширеними та тривожними, кажуть експерти.

П’ять відсотків може здатися малим, але це все одно зниження смертності від усіх причин, якщо вас оточують гарні люди.