Проснулся знаменитым: как сейчас живет темнокожий ликвидатор Чернобыля (видео)

Игорь Хиряк (фото: соцсети)

Темнокожий ликвидатор Чернобыля считает себя украинцем

Единственный темнокожий ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, рассказал, как в 1986 году он попал в Чернобыль. Где живет сейчас Игорь Хиряк и что помнит о тех днях, сообщает ТСН.

Уроженец Харькова в 1986 году был солдатом советской армии, полк которого направили в Чернобыль. Сейчас Игорь живет в российском Череповце, но себя считает украинцем.

Напомним, британская сценаристка и актриса Карла Мэри раскритиковала нашумевший сериал "Чернобыль" от HBO за отсутствие темнокожих актеров. Пост британки вызвал скорее смех, а также подвигнул журналистов на поиски того самого темнокожего ликвидатора.

Игорь Хиряк в 1986 году (скрин видео: YouTube/ТСН)

"Я себя всегда называл украинцем. Если меня спрашивают: "Ты же не русский?", я говорю: "Конечно не русский", а дальше и не спрашивают", - рассказывает Игорь Хиряк.

Отец Игоря остался жить в Украине. Мужчина с ним практически не общается. Последний раз Игорь был на родине еще во время службы в армии.

В понтонно-мостовой полк в Киеве Игоря призвали по распределению. Когда произошла катастрофа, полк направили в Припять с задачей провести переправу через реку Припять, чтобы эвакуировать людей.

Ликвидатор говорит, что тогда не осознавал масштабов произошедшего, ни того, чем это угрожает ему и всем, кто оказался в зоне ядерной катастрофы.

Игорь Хиряк (скрин видео: YouTube/ТСН)

"Никто даже не знал, куда едет. Просто было объявлено, чот это учения. Что враг применил ядерное оружие и нужно применять средства химзащиты", - говорит Игорь.

После выхода сериала "Чернобыль" он стал местной знаменитостью, за месяц дал десяток интервью и даже побывал в Москве на ток-шоу.

Игорь говорит, что сериал "Чернобыль" смотрел, но многое в нем выдумано. К примеру, пьянство ликвидаторов. Но само появление сериала о трагических событиях 1986 года считает очень полезным.

Сейчас Игорь Хиряк уже пенсионер, но продолжает работать на родном предприятии, играет в КВН, участвует в реконструкциях событий 1812 года, причем на стороне французов, а также мечтает еще раз увидеть ЧАЭС.

Сериал Чернобыль сделал знаменитым темнокожего ликвидатора (видео: YouTube/ТСН)

К слову, Чернобыльскую зону отчуждения показали на панорамном снимке. Потрясающее свечение горизонта в период сумерек вызывало восхищение и ряд вопросов.

Напомним, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Также мы публиковали новые потрясающие снимки Чернобыльской зоны отчуждения, на которых видно, как природа захватывает места, которые 33 года назад покинул человек.