Проснулся самый большой вулкан в Европе: невероятное видео извержения
В Италии снова проснулся самый большой вулкан Европы - Этна. Извержение сопровождалось громким ревом и тремя потоками лавы. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.
Об этом сообщает местное издание Rai News.
Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Все началось около 1:40 ночи и завершилось примерно в 5 утра.
Извержение вулкана Этна (видео: YouTube)
Для справки
Этна - действующий вулкан, он находится на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Высота вулкана меняется с каждым его извержением. В 2010 году вулкан был на 21 метр ниже, чем в 1981 году.
Отметим, что возраст Этны составляет более 350 тысяч лет. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок, поскольку склоны Этны густо населены.
В последний раз вулкан Этна извергался в июле этого года. При этом в прошлом месяце было два извержения.
Напомним, в марте 2021 года проснулся самый высокий вулкан нашего континента. Речь идет об извержении вулкана Ключевская сопка, который находится на Камчатке.
Вулкан выбрасывал так много лавы, что эксперты беспокоились о том, что это нарушит экологический баланс местных рек. Кроме того, раскаленные потоки угрожали нескольким дорогам. Последнее его извержение произошло в феврале 2021 года.
Мы также писали о том, что в Индонезии проснулся крупный вулкан Мерапи. Он начал извергать лаву, которая покрыла расстояние в 3 километра вокруг.