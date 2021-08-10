Проснулся самый большой вулкан в Европе: невероятное видео извержения

В Италии снова проснулся самый большой вулкан Европы - Этна. Извержение сопровождалось громким ревом и тремя потоками лавы. Рейсы из аэропорта Катании во вторник утром были отложены.

Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,5. Все началось около 1:40 ночи и завершилось примерно в 5 утра.

Извержение вулкана Этна (видео: YouTube)

Для справки

Этна - действующий вулкан, он находится на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Высота вулкана меняется с каждым его извержением. В 2010 году вулкан был на 21 метр ниже, чем в 1981 году.

Отметим, что возраст Этны составляет более 350 тысяч лет. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок, поскольку склоны Этны густо населены.

В последний раз вулкан Этна извергался в июле этого года. При этом в прошлом месяце было два извержения.