Чем "прославился" судья Чаус, о котором все говорят

Николай Чаус, которого похитили в Молдове, найден в селе Мазуровка Винницкой области. В Украине скандального судью Днепровского районного суда Киева подозревают в том, что он получил взятку в размере 150 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Самый громкий скандал связан с тем, что судья в августе 2016 года получил взятку в 150 тысяч долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. При этом деньги он поместил в банки, которые закопал в собственном дворе.
В том же году он убрал из розыска криминального авторитета Юрия Иванющенко. Кроме того, своим решением он запретил проводить какие-либо следственные действия в отношении преступника.
Иванющенко также подозревали в финансировании "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов "Евромайдана". После решения судьи Чауса Иванющенко покинул территорию Украину и уехал на свою виллу в Монако.
Чаус также известен своим решением против активиста "Автомайдана" Константина Вельтищева. Судья лишил его водительских прав на полгода несмотря на то, что во время одного из автопробегов авто пенсионера находилось в гараже.
Когда Чауса начало преследовать НАБУ, он сбежал из Украины в Молдову. Позже Интерпол объявил его в международный розыск. Потом его похитили неизвестные.
На данный момент Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ.
Мы также писали о том, что НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом.