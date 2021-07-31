Чим "прославився" суддя Чаус, про якого всі говорять

Чим відомий Чаус

Найгучніший скандал пов'язаний з тим, що суддя в серпні 2016 року одержав хабар в 150 тисяч доларів за прийняття потрібного рішення у справі про торгівлю наркотиками. При цьому гроші він помістив в банки, які закопав у власному дворі.

У тому ж році він прибрав з розшуку кримінального авторитета Юрія Іванющенка. Крім того, своїм рішенням він заборонив проводити будь-які слідчі дії щодо злочинця.

Іванющенко також підозрювали у фінансуванні "тітушок", які викрадали, били і вбивали активістів "Євромайдану". Після рішення судді Чауса Іванющенко покинув територію України і поїхав на свою віллу в Монако.

Чаус також відомий своїм рішенням проти активіста "Автомайдану" Костянтина Вельтіщева. Суддя позбавив його водійських прав на пів року попри те, що під час одного з автопробігів авто пенсіонера знаходилося в гаражі.

Коли Чауса почало переслідувати НАБУ, він втік з України в Молдову. Пізніше Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук. Потім його викрали невідомі.