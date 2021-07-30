НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что судья Николай Чаус находится в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Детективы показали видео, как автомобиль СБУ перевозил Чауса из Винницкой области в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ .

НАБУ утверждает, что сотрудники СБУ отказались отдать Чауса детективам, после чего отвезли его на улицу Владимирскую, 33 в Киеве. Детективы "преследовали" автомобиль с Чаусом до самого управления СБУ в Киеве.

"В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям НАБУ", - заявили в бюро.