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НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом

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Киев, Пятница 30 июля 2021 20:48
НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом Фото: судья Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что судья Николай Чаус находится в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Детективы показали видео, как автомобиль СБУ перевозил Чауса из Винницкой области в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ утверждает, что сотрудники СБУ отказались отдать Чауса детективам, после чего отвезли его на улицу Владимирскую, 33 в Киеве. Детективы "преследовали" автомобиль с Чаусом до самого управления СБУ в Киеве.

"В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям НАБУ", - заявили в бюро.

Напомним, по данным РБК-Украина, сейчас судья Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Источник издания рассказал, что Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке.

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Служба безопасности Украины НАБУ Николай Чаус
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