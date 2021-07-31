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Чем "прославился" судья Чаус, о котором все говорят

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 09:04
Чем "прославился" судья Чаус, о котором все говорят Фото: Николай Чаус (УНИАН)
Автор: Styler

Николай Чаус, которого похитили в Молдове, найден в селе Мазуровка Винницкой области. В Украине скандального судью Днепровского районного суда Киева подозревают в том, что он получил взятку в размере 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Чем известен Чаус

Самый громкий скандал связан с тем, что судья в августе 2016 года получил взятку в 150 тысяч долларов за принятие нужного решения по делу о торговле наркотиками. При этом деньги он поместил в банки, которые закопал в собственном дворе.

В том же году он убрал из розыска криминального авторитета Юрия Иванющенко. Кроме того, своим решением он запретил проводить какие-либо следственные действия в отношении преступника.

Иванющенко также подозревали в финансировании "титушек", которые похищали, избивали и убивали активистов "Евромайдана". После решения судьи Чауса Иванющенко покинул территорию Украину и уехал на свою виллу в Монако.

Чаус также известен своим решением против активиста "Автомайдана" Константина Вельтищева. Судья лишил его водительских прав на полгода несмотря на то, что во время одного из автопробегов авто пенсионера находилось в гараже.

Когда Чауса начало преследовать НАБУ, он сбежал из Украины в Молдову. Позже Интерпол объявил его в международный розыск. Потом его похитили неизвестные.

На данный момент Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ.

Мы также писали о том, что НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом.

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Николай Чаус Задержание
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