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Чим "прославився" суддя Чаус, про якого всі говорять

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Субота 31 липня 2021 09:04
Чим "прославився" суддя Чаус, про якого всі говорять Фото: Микола Чаус (УНІАН)
Автор: Styler

Микола Чаус, якого викрали в Молдові, знайдений в селі Мазурівка Вінницької області. В Україні скандального суддю Дніпровського районного суду Києва підозрюють в тому, що він отримав хабар в розмірі 150 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Чим відомий Чаус

Найгучніший скандал пов'язаний з тим, що суддя в серпні 2016 року одержав хабар в 150 тисяч доларів за прийняття потрібного рішення у справі про торгівлю наркотиками. При цьому гроші він помістив в банки, які закопав у власному дворі.

У тому ж році він прибрав з розшуку кримінального авторитета Юрія Іванющенка. Крім того, своїм рішенням він заборонив проводити будь-які слідчі дії щодо злочинця.

Іванющенко також підозрювали у фінансуванні "тітушок", які викрадали, били і вбивали активістів "Євромайдану". Після рішення судді Чауса Іванющенко покинув територію України і поїхав на свою віллу в Монако.

Чаус також відомий своїм рішенням проти активіста "Автомайдану" Костянтина Вельтіщева. Суддя позбавив його водійських прав на пів року попри те, що під час одного з автопробігів авто пенсіонера знаходилося в гаражі.

Коли Чауса почало переслідувати НАБУ, він втік з України в Молдову. Пізніше Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук. Потім його викрали невідомі.

На цей час Чаус знаходиться в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташовано слідчий ізолятор СБУ.

Ми також писали про те, що НАБУ показало відео "переслідування" автомобіля з Чаусом.

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