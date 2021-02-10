UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Просивший денег на лечение украинец поехал отдыхать в Доминикану: никому не угодишь

Автор: Людмила Жукова

Украинец Дарий Зажицкий из Луцка осенью собирал 50 тысяч долларов на операцию в Турции, но зимой его увидели на отдыхе в Доминикане. 22-летний парень утверждает, что бабушка взяла кредит, чтобы помочь внуку отдохнуть на Карибах.

Как сообщает издание "Перша сотня", молодой человек оправдываться не собирается.

Популярные новости
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021

"Не имею желания сейчас давать никакие комментарии. Ничего никому не докажешь, не угодишь. Рассказывать обо мне в новостях тоже не нужно. Но вы уже как захотите: хотите - покажите мне с самой го * няной стороны, если хотите поймать на том хайп. Если нет, то просто закройте эту тему и нигде не освещайте. Я два слова скажу: есть люди, которые налили мне г * на, не зная ситуации, а потом через час все блоггеры все поудаляли и сказали: "Ну, ему нельзя нервничать, пусть отдохнет". Немного в этом не вижу логики. У нас очень черствые люди, менталитет украинский - гнилой", - рассказал изданию Дарий.

На своей страничке в Instagram Дарий написал пост, в котором поблагодарил бабушку за неожиданный подарок (путевку в Доминикану). Также он отметил, что люди своими словами и обвинениями причинили ему боль, а ему нельзя волноваться из-за постоянных МРТ головы.

Дарий Зажицкий из Луцка не желает оправдываться перед хейтерами (фото: instagram.com/dariyyonly)

Отметим, что в Турции парню сделали операцию по пересадке костного мозга. Также он прошел курс химиотерапий в Украине.

Как мы ранее писали, на помощь семьям погибших бойцов АТО выделили почти 14 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины украинец
Читайте также
Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения, - BFM
В Польше украинца выгнали из арендованной квартиры на улицу из-за COVID-19
Прогноз погоды