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На помощь семьям погибших бойцов АТО выделили почти 14 млн гривен

Украина, Среда 03 февраля 2021 16:49
На помощь семьям погибших бойцов АТО выделили почти 14 млн гривен
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров выделил почти 14 млн гривен на помощь семьям погибших бойцов АТО и военным, получивших инвалидность в результате участия в операции. КМУ принял соответствующий проект распоряжения в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

Правительство выделило 13 839,55 тысячи гривен для оказания помощи указанным категориям лиц. А именно одноразовую помощь получат члены семей трех бойцов, погибших во время АТО, и 21 военному, получившему инвалидность во время операции.

Указано, что средства выделили Министерству по делам ветеранов.

До 15 марта ведомство обязали представить отчет об использовании выделенных средств.

Напомним, с начала 2020 года по состоянию на октябрь для оказания финансовой помощи пострадавшим в антитеррористической операции выделили более 133 млн гривен. Средства выделяют на основании списков, которые утверждаются Межведомственной комиссией по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году КМУ также направил местным бюджетам 611,2 млн гривен на выплату компенсации за жилье ветеранам войны и семьям героев Небесной сотни: правительство утвердило соответствующие распоряжения.

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