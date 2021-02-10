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Просивший грошей на лікування українець поїхав відпочивати в Домінікану: нікому не вгодиш

Автор: Людмила Жукова

Українець Дарій Зажицький з Луцька восени збирав 50 тисяч доларів на операцію в Туреччині, але взимку його побачили на відпочинку в Домінікані. 22-річний хлопець стверджує, що бабуся взяла кредит, щоб допомогти онукові відпочити на Карибах.

Як повідомляє видання "Перша сотня", молодий чоловік виправдовуватися не збирається.

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"Не маю бажання зараз давати ніякі коментарі. Нічого нікому не докажеш, не вгодиш. Десь мене розповсюджувати на новинах теж не потрібно. Але ви вже як захочете: хочете – покажіть мене зі самої га*няної сторони, якщо хочете зловити на тому хайп. Якщо ні, то просто закрийте цю тему і ніде не висвітлюйте. Я два слова скажу: є люди, які налили мені г * на, не знаючи ситуації, а потім через годину всі блогери все повидаляли й сказали: "Ну, йому не можна нервувати, нехай відпочине". Трохи в цьому не бачу логіки. У нас дуже черстві люди, менталітет український - гнилий", - розповів виданню Дарій.

На своїй сторінці в Instagram Дарій написав пост, в якому подякував бабусі за несподіваний подарунок (путівку в Домінікану). Також він зазначив, що люди своїми словами і звинуваченнями заподіяли йому біль, а йому не можна хвилюватися через постійні МРТ голови.

Дарій Зажицький з Луцька не бажає виправдовуватися перед хейтерами (фото: instagram.com/dariyyonly)

Відзначимо, що в Туреччині хлопцю зробили операцію з пересадки кісткового мозку. Також він пройшов курс хіміотерапій в Україні.

Як ми раніше писали, на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО виділили майже 14 млн гривень.

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