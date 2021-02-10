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Просивший денег на лечение украинец поехал отдыхать в Доминикану: никому не угодишь

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 08:31
Просивший денег на лечение украинец поехал отдыхать в Доминикану: никому не угодишь Дарий Зажицкий собирал деньги на операцию, а поехал отдыхать в Доминикану (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинец Дарий Зажицкий из Луцка осенью собирал 50 тысяч долларов на операцию в Турции, но зимой его увидели на отдыхе в Доминикане. 22-летний парень утверждает, что бабушка взяла кредит, чтобы помочь внуку отдохнуть на Карибах.

Как сообщает издание "Перша сотня", молодой человек оправдываться не собирается.

"Не имею желания сейчас давать никакие комментарии. Ничего никому не докажешь, не угодишь. Рассказывать обо мне в новостях тоже не нужно. Но вы уже как захотите: хотите - покажите мне с самой го * няной стороны, если хотите поймать на том хайп. Если нет, то просто закройте эту тему и нигде не освещайте. Я два слова скажу: есть люди, которые налили мне г * на, не зная ситуации, а потом через час все блоггеры все поудаляли и сказали: "Ну, ему нельзя нервничать, пусть отдохнет". Немного в этом не вижу логики. У нас очень черствые люди, менталитет украинский - гнилой", - рассказал изданию Дарий.

На своей страничке в Instagram Дарий написал пост, в котором поблагодарил бабушку за неожиданный подарок (путевку в Доминикану). Также он отметил, что люди своими словами и обвинениями причинили ему боль, а ему нельзя волноваться из-за постоянных МРТ головы.

Просивший денег на лечение украинец поехал отдыхать в Доминикану: никому не угодишьДарий Зажицкий из Луцка не желает оправдываться перед хейтерами (фото: instagram.com/dariyyonly)

Отметим, что в Турции парню сделали операцию по пересадке костного мозга. Также он прошел курс химиотерапий в Украине.

Как мы ранее писали, на помощь семьям погибших бойцов АТО выделили почти 14 млн гривен.

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