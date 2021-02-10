Просивший денег на лечение украинец поехал отдыхать в Доминикану: никому не угодишь

Украинец Дарий Зажицкий из Луцка осенью собирал 50 тысяч долларов на операцию в Турции, но зимой его увидели на отдыхе в Доминикане. 22-летний парень утверждает, что бабушка взяла кредит, чтобы помочь внуку отдохнуть на Карибах.

"Не имею желания сейчас давать никакие комментарии. Ничего никому не докажешь, не угодишь. Рассказывать обо мне в новостях тоже не нужно. Но вы уже как захотите: хотите - покажите мне с самой го * няной стороны, если хотите поймать на том хайп. Если нет, то просто закройте эту тему и нигде не освещайте. Я два слова скажу: есть люди, которые налили мне г * на, не зная ситуации, а потом через час все блоггеры все поудаляли и сказали: "Ну, ему нельзя нервничать, пусть отдохнет". Немного в этом не вижу логики. У нас очень черствые люди, менталитет украинский - гнилой", - рассказал изданию Дарий.

На своей страничке в Instagram Дарий написал пост, в котором поблагодарил бабушку за неожиданный подарок (путевку в Доминикану). Также он отметил, что люди своими словами и обвинениями причинили ему боль, а ему нельзя волноваться из-за постоянных МРТ головы.

Дарий Зажицкий из Луцка не желает оправдываться перед хейтерами (фото: instagram.com/dariyyonly)

Отметим, что в Турции парню сделали операцию по пересадке костного мозга. Также он прошел курс химиотерапий в Украине.