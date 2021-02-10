Просивший грошей на лікування українець поїхав відпочивати в Домінікану: нікому не вгодиш

Українець Дарій Зажицький з Луцька восени збирав 50 тисяч доларів на операцію в Туреччині, але взимку його побачили на відпочинку в Домінікані. 22-річний хлопець стверджує, що бабуся взяла кредит, щоб допомогти онукові відпочити на Карибах.

"Не маю бажання зараз давати ніякі коментарі. Нічого нікому не докажеш, не вгодиш. Десь мене розповсюджувати на новинах теж не потрібно. Але ви вже як захочете: хочете – покажіть мене зі самої га*няної сторони, якщо хочете зловити на тому хайп. Якщо ні, то просто закрийте цю тему і ніде не висвітлюйте. Я два слова скажу: є люди, які налили мені г * на, не знаючи ситуації, а потім через годину всі блогери все повидаляли й сказали: "Ну, йому не можна нервувати, нехай відпочине". Трохи в цьому не бачу логіки. У нас дуже черстві люди, менталітет український - гнилий", - розповів виданню Дарій.

На своїй сторінці в Instagram Дарій написав пост, в якому подякував бабусі за несподіваний подарунок (путівку в Домінікану). Також він зазначив, що люди своїми словами і звинуваченнями заподіяли йому біль, а йому не можна хвилюватися через постійні МРТ голови.

Дарій Зажицький з Луцька не бажає виправдовуватися перед хейтерами (фото: instagram.com/dariyyonly)

Відзначимо, що в Туреччині хлопцю зробили операцію з пересадки кісткового мозку. Також він пройшов курс хіміотерапій в Україні.