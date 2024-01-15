"Просила врятувати мене". Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, що її спонукало добровільно лягти у психіатричну лікарню.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки Аліні Доротюк.
За словами знаменитості, після повномасштабного вторгнення РФ їй перестали допомагати навіть найсильніші антидепресанти.
Раніше вони хоча б на якийсь час позбавляли Катерину від нестерпного головного болю.
Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
"Є певна група антидепресантів, що впливають саме на хронічний біль. Їх декілька, я сиділа на найстарішому, його придумали ще дуже давно, і він має дуже багато побічних дій. Зайва вага: я постійно скидала, набирала. Але він мене тримав у схемі з іншими нейролептиками та ліками".
"А стрес, повномасштабна щось вибили - щось пішло не так. Потім я його довго не пила, і він раптово знов запрацював, але всього на два тижні. Тобто загалом за останні два роки я жила без сильного головного болю тільки два тижні", - поділилася акторка.
Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Після цього вона вирішила звернутися до психотерапевтки, яка запропонувала їй лягти до лікарні, аби бути під постійним наглядом лікарів. Знаменитість погодилася.
"Я в той час працювала із психотерапевткою, яка була завідувачкою у відділенні. Вона дуже зайнята, в неї дуже багато пацієнтів. І її пропозицією було те, щоб я туди лягла - і ми могли в її перервах, у її вільні віконця працювати ще й психотерапевтично".
"І, звісно, щоб вона мала можливість спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тому я опинилася там", - зазначила Тишкевич.
Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Зі спеціалістом артистка працює вже більш як два роки один-два рази на тиждень.
За словами лікаря, комусь для результату необхідно пʼять, а то й усі сіі років такої плідної роботи без перерв.
Катерині прописали антидепресант, який можна вживати у вигляді пігулок, але швидший результат гарантують внутрішньовенно.
"Я була в такому стані виснаження, що хотіла якомога швидшого ефекту, більших доз, хоч щось зробити, бо я вже не могла витерпіти. Я приїхала туди в дуже поганому стані й прям просила: "Врятуйте мене!", - розповіла знаменитість.
Однак попереду на Тишкевич чекав сепсис і кома, і про це вона навіть не здогадувалась.
Нагадаємо, днями акторка вперше у деталях розповіла, як опинилася у реанімації. Також назвала причину, чому їй довелося підключитися до ШВЛ.
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