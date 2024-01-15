"Просила врятувати мене". Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Деталі

За словами знаменитості, після повномасштабного вторгнення РФ їй перестали допомагати навіть найсильніші антидепресанти.

Раніше вони хоча б на якийсь час позбавляли Катерину від нестерпного головного болю.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Є певна група антидепресантів, що впливають саме на хронічний біль. Їх декілька, я сиділа на найстарішому, його придумали ще дуже давно, і він має дуже багато побічних дій. Зайва вага: я постійно скидала, набирала. Але він мене тримав у схемі з іншими нейролептиками та ліками".

"А стрес, повномасштабна щось вибили - щось пішло не так. Потім я його довго не пила, і він раптово знов запрацював, але всього на два тижні. Тобто загалом за останні два роки я жила без сильного головного болю тільки два тижні", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Після цього вона вирішила звернутися до психотерапевтки, яка запропонувала їй лягти до лікарні, аби бути під постійним наглядом лікарів. Знаменитість погодилася.

"Я в той час працювала із психотерапевткою, яка була завідувачкою у відділенні. Вона дуже зайнята, в неї дуже багато пацієнтів. І її пропозицією було те, щоб я туди лягла - і ми могли в її перервах, у її вільні віконця працювати ще й психотерапевтично".

"І, звісно, щоб вона мала можливість спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тому я опинилася там", - зазначила Тишкевич.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Зі спеціалістом артистка працює вже більш як два роки один-два рази на тиждень.

За словами лікаря, комусь для результату необхідно пʼять, а то й усі сіі років такої плідної роботи без перерв.

Катерині прописали антидепресант, який можна вживати у вигляді пігулок, але швидший результат гарантують внутрішньовенно.

"Я була в такому стані виснаження, що хотіла якомога швидшого ефекту, більших доз, хоч щось зробити, бо я вже не могла витерпіти. Я приїхала туди в дуже поганому стані й прям просила: "Врятуйте мене!", - розповіла знаменитість.

Однак попереду на Тишкевич чекав сепсис і кома, і про це вона навіть не здогадувалась.

Нагадаємо, днями акторка вперше у деталях розповіла, як опинилася у реанімації. Також назвала причину, чому їй довелося підключитися до ШВЛ.