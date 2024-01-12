Тишкевич вперше після коми розповіла, як опинилася у реанімації: "Думали, що грип"

Акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, як вона опинилася у реанімації. За словами зірки, все почалося з добровільної госпіталізації до звичайної психлікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram тяжкохворої знаменитості.

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Так, Катерина згадала, як страждала багато років від постійного головного болю, який глушила різними препаратами.

До повномасштабного вторгнення РФ пігулки працювали, а після 24 лютого 2022 року вона "потрапила в особисту війну".

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Коли почалася війна, вони перестали працювати. Я потрапила у власне пекло і в особисту війну з головним болем. Вона й досі триває. Коли пігулки не працюють, у тебе забирають вихід і ти починаєш бігати й шукати інші.

"Звісно, всі ці роки я періодично відмовлялася від пігулок, шукала різні методи, але нічого не допомагало", - поділилася Тишкевич.

Тоді акторка вирішила звернутися за допомогою до психлікарні, адже не могла повноцінно жити і щасливі моменти називала "отруєним щастям".

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Через це я спочатку потрапила в місцеву лікарню, де моя експсихотерапевтка запропонувала поколоти ще один антидепресант внутрішньовенно, який впливає на хронічний біль", - зазначила зірка.

Тоді вона погодилася, поїхала в Одесу і лягла у лікарню. Тишкевич зазначила, що психічного розладу у неї немає. За словами лікарів, в акторки - психосоматичний головний біль.

"На третій день відчула, що в мене тахікардія і якась тривожність. Кисть, в якій стояв катетер, почала боліти. Попросила в медсестри його зняти, температура вже була 38,5…".

"Наступного дня мене мама забрала додому, ми подумали, що в мене грип або Covid-19… Дивувало, що синець на кисті став погіршуватися, а температура була під 40", - згадує знаменитість.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Тоді вони викликали швидку і Катерину забрали до лікарні. Далі вона погано що пам’ятає, стан погіршувався, почався сепсис.

Інфекція стафілокок потрапила через катетер.

"Сепсис б’є по всьому організму, й органи починають відмовляти… Я сама не тримала тиск, а потім уже й дихати сама не могла… Тому ШВЛ і кома", - додала Тишкевич.

За словами артистки, лікарі робили все можливе, щоб врятувати її, однак до кінця не були впевнені, чи вдасться це зробити.

Зірка "Ніщо не трапляється твічі" подякувала усім небайдужим за підтримку і молитви за неї.