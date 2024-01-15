ua en ru
Пн, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Просила врятувати мене". Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Понеділок 15 січня 2024 22:12
UA EN RU
"Просила врятувати мене". Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, що її спонукало добровільно лягти у психіатричну лікарню.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки Аліні Доротюк.

Деталі

За словами знаменитості, після повномасштабного вторгнення РФ їй перестали допомагати навіть найсильніші антидепресанти.

Раніше вони хоча б на якийсь час позбавляли Катерину від нестерпного головного болю.

&quot;Просила врятувати мене&quot;. Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Є певна група антидепресантів, що впливають саме на хронічний біль. Їх декілька, я сиділа на найстарішому, його придумали ще дуже давно, і він має дуже багато побічних дій. Зайва вага: я постійно скидала, набирала. Але він мене тримав у схемі з іншими нейролептиками та ліками".

"А стрес, повномасштабна щось вибили - щось пішло не так. Потім я його довго не пила, і він раптово знов запрацював, але всього на два тижні. Тобто загалом за останні два роки я жила без сильного головного болю тільки два тижні", - поділилася акторка.

&quot;Просила врятувати мене&quot;. Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Після цього вона вирішила звернутися до психотерапевтки, яка запропонувала їй лягти до лікарні, аби бути під постійним наглядом лікарів. Знаменитість погодилася.

"Я в той час працювала із психотерапевткою, яка була завідувачкою у відділенні. Вона дуже зайнята, в неї дуже багато пацієнтів. І її пропозицією було те, щоб я туди лягла - і ми могли в її перервах, у її вільні віконця працювати ще й психотерапевтично".

"І, звісно, щоб вона мала можливість спостерігати мою реакцію на цей новий для мене антидепресант. Тому я опинилася там", - зазначила Тишкевич.

&quot;Просила врятувати мене&quot;. Тишкевич розповіла, чому добровільно лягла до психлікарні

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Зі спеціалістом артистка працює вже більш як два роки один-два рази на тиждень.

За словами лікаря, комусь для результату необхідно пʼять, а то й усі сіі років такої плідної роботи без перерв.

Катерині прописали антидепресант, який можна вживати у вигляді пігулок, але швидший результат гарантують внутрішньовенно.

"Я була в такому стані виснаження, що хотіла якомога швидшого ефекту, більших доз, хоч щось зробити, бо я вже не могла витерпіти. Я приїхала туди в дуже поганому стані й прям просила: "Врятуйте мене!", - розповіла знаменитість.

Однак попереду на Тишкевич чекав сепсис і кома, і про це вона навіть не здогадувалась.

Нагадаємо, днями акторка вперше у деталях розповіла, як опинилася у реанімації. Також назвала причину, чому їй довелося підключитися до ШВЛ.

Раніше ми розповідали, що Аліна Гросу серйозно травмувалася у Буковелі.

Також Раміна Есхакзай згадала про свою серйозну хворобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
хвороби актори звезды шоу-бизнеса