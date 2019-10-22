Просила денег на такси: в Киеве пьяная девушка на авто устроила скандал патрульным

В Киеве девушка на иномарке влетела в отбойник, а потом устроила скандал патрульным полицейским. ДТП произошло на Подоле, на улице Набережно-Крещатицкой. "Копы" увидели, как машина Suzuki влетела в отбойник и остановили водителя. За рулем оказалась девушка, которая была пьяна, к тому же, пила слабоалкогольный напиток прямо перед полицейскими. Об этом сообщает Информатор.

Прибывшим на место происшествия копам она сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль, и она таким образом уходила от столкновения с ним.

Виновница ДТП вину отрицает (kiev.informator.ua)

Интересно, что тест на содержание алкоголя дама проходить наотрез отказалась, зато вытряхнула содержимое сумочки и попросила у патрульных денег на такси.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работали два экипажа патрульной полиции. По деталям ДТП начато следствие.