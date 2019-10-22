Просила грошей на таксі: у Києві п'яна дівчина на авто влаштувала скандал патрульним

У Києві дівчина на іномарці влетіла у відбійник, а потім влаштувала скандал патрульним поліцейським. ДТП сталася на Подолі, на вулиці Набережно-Хрещатицькій. "Копи" побачили, як машина Suzuki влетіла у відбійник і зупинили водія. За кермом виявилася дівчина, яка була п'яна, до того ж, пила слабоалкогольний напій прямо перед поліцейськими. Про це повідомляє Інформатор.

Прибулим на місце події копам вона сказала, що ДТП сталася через те, що перед її машиною різко загальмував інший автомобіль, і вона таким чином уникала від зіткнення з ним.

Винуватиця ДТП провину заперечує (kiev.informator.ua)

Цікаво, що тест на вміст алкоголю дама проходити навідріз відмовилася, натомість витрусила вміст сумочки і попросила у патрульних грошей на таксі.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. На місці працювали два екіпажі патрульної поліції. З деталей ДТП розпочато слідство.