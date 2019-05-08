Просил не хохотать: звезда "Игры престолов" рассказала секрет одной из сцен

Звезда сериала "Игры Престолов" Гвендолин Кристи, которая сыграла женщину-рыцаря Бриенну Тарт, прокомментировала постельные сцены в четвертой серии восьмого сезона шоу. Она дала небольшое интервью для издания Entertainment Weekly, в котором рассказала о своих взаимоотношениях с Николаем Костер-Вальдау, который сыграл роль Джейми Ланнистера.

Гвендолин Кристи считает, что эпизод любовных отношений с Джейме Ланнистером сделал ее героиню более глубокой. В предыдущих сезонах актриса не знала, как будет развиваться судьба ее героини и она уверена, что Бриенне Тарт такое развитие пошло на пользу.

Бриенна Тарт и Джейми Ланнистер (Кадр из сериала "Игра престолов")

"Мне казалось, было важно увидеть момент, как Бриенна принимает это решение. Бриенна — девственница. Насколько мы знаем, раньше она не состояла в романтических или сексуальных отношениях. В книгах этот персонаж спит в своих доспехах, чтобы защитить себя. Важно, что она решила исследовать жизнь в таком ключе и получить подобный опыт", - рассказала Гвендолин Кристи и призналась, что перед съемками Николай Костер-Вальдау прислал ей сообщение с хохочущими смайликами. Однако он попросил ее быть профессионалкой на съемочной площадке и не смеяться во время работы.

Гвендолин Кристи в роли Бриенны Тарт (Кадр из сериала "Игра престолов")

"Это дает возможность исследовать все элементы ее жизни. Она не просто женщина, которая может невероятно хорошо бороться и которой больше ничего не нужно. Она женщина, она человек, она блестяще сражается, но при этом у нее есть потребность в общении и чувственной любви", - сказала Гвендолин Кристи.

Она добавила, что самая волнительная сцена в сериале для нее стала та, где ее героиню посвятили в рыцари.

Гвендолин Кристи (instagram.com/got_ip)

Напомним, ранее мы писали о том, что звезде "Игры престолов" родители поставили странный запрет.

А также рассказывали о том, что в четвертой серии "Игры престолов" нашли киноляп.